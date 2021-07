Ashleigh Barty gewinnt Wimbledon-Finale

Wimbledon - bestes Tennis, feiner Stil

Siegerehrung durch den Herzog

Auch die Pokale gibt es in Wimbledon aus blaublütigen Händen: Traditionell überreicht Edward, der Herzog von Kent, die Trophäen an Sieger und Besiegte - bis 2001 mit seiner Frau, der Herzogin, an seiner Seite. Er ist ein Cousin von Königin Elisabeth II. und Schirmherrr des Turniers. Die Queen hat seine Aufgabe in der Vergangenheit auch schon übernommen, allerdings ist das bereits 45 Jahre her.