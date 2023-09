Asbest-Gefahr im Erdbebengebiet der Türkei

Giftiges Asbest in Erdbeben-Trümmern gefährdet Menschen

Die Trümmer von tausenden Häusern liegen noch immer in den Erdbebengebieten der Türkei. In vielen Häusern wurde Asbest verbaut. Der giftige Staub ist allgegenwärtig. Millionen Menschen sind betroffen.

Bild: DW

Endlager für hochradioaktiven Müll geht bald in Betrieb

Mehr als eine Viertelmillion Tonnen hochradioaktiver Abfälle liegen auf der ganzen Welt herum und verseuchen in einigen Fällen die Umwelt. Niemand weiß so recht, was man damit anfangen soll – außer in Finnland. Ein Besuch in der Atommülldeponie.

Bild: WDR

Klimawandel in der Arktis. Das ewige Eis schmilzt

Die Region um Tuktoyaktuk am Arktischen Ozean Kanadas erwärmt sich viermal schneller als der Rest der Welt. Seit vielen Jahren erforschen Teams von Wissenschaftlern mit Unterstützung dort lebender Indigener die dramatischen Veränderungen.

Sendezeiten:

DW Deutsch+

MO 25.09.2023 – 21:30 UTC

DI 26.09.2023 – 05:30 UTC

DI 26.09.2023 – 13:03 UTC

DI 26.09.2023 – 19:30 UTC

MI 27.09.2023 – 01:30 UTC

MI 27.09.2023 – 11:03 UTC

MI 27.09.2023 – 15:03 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8