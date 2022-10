DW Nachrichten

Arzt berät verletzte Iraner per Ferndiagnose

Viele Exil-Iranerinnen und -Iraner, die in den USA eine neue Heimat gefunden haben, verfolgen die derzeitigen Proteste Tag und Nacht. DW-Korrespondentin Ines Pohl konnte mit einem iranischstämmigen Arzt im Bundesstaat New York sprechen, der für viele Demonstrierende zum Retter in der Not wird.