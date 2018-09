Artikel 7: So läuft ein Vertragsverletzungsverfahren ab

Die EU ist nicht nur ein politisches und wirtschaftliches Zweckbündnis, sie ist auch eine Wertegemeinschaft. Alle 28 Mitgliedsstaaten bekennen sich mit ihrer Unterschrift unter dem EU-Vertrag unter anderem zur Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und der Wahrung der Menschenrechte. Sind diese Werte in einem Mitgliedsstaat in Gefahr, haben die übrigen Länder die Möglichkeit, ein Verfahren einzuleiten, das diesem Staat am Ende sogar das Stimmrecht im Rat entziehen kann.

So läuft ein Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 7 ab:

1. Stufe: Warnschüsse

Die EU-Kommission, das Europaparlament oder eine Initiative aus einem Drittel der Mitgliedsstaaten haben jeweils die Möglichkeit, die Situation in einem Mitgliedsstaat auf die Tagesordnung des Europäischen Rats zu setzen. Der betroffene Staat hat die Gelegenheit, seine Sicht der Dinge vor dem Europäische Rat, also den versammelten Staats- und Regierungschefs, dem EU-Ratspräsidenten und dem Präsidenten der EU-Kommission, darzulegen.

Der Europäische Rat stimmt anschließend darüber ab, ob eine "eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung" der Grundwerte festzustellen ist. Dafür braucht es eine Mehrheit von vier Fünfteln aller Mitglieder, also aktuell 22 Staaten. In diesem Stadium gibt der Rat auch Empfehlungen und prüft regelmäßig, ob die Zustände im betroffenen Staat sich wieder gebessert haben.

2. Stufe: Verfahren

Wieder kann ein Drittel der Mitgliedsstaaten oder die EU-Kommission jeweils die nächste Eskalationsstufe einleiten. Das Europaparlament muss zustimmen, dass der Rat sich mit einer "schwerwiegenden und anhaltenden Verletzung" im betroffenen Staat befasst. Gerade hat das Parlament ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn auf den Weg gebracht.

Polens Präsident Andrzej Duda: Er hat schon mit einem Verfahren nach Artikel 7 zu tun

Jetzt landet die Angelegenheit erneut beim Europäischen Rat. An dieser Stelle steht das Verfahren gegen Polen, das im Dezember als erstes überhaupt eröffnet wurde. Polen ist hier bereits angehört worden und erklärte, an seiner umstrittenen Justizreform festzuhalten. Jetzt kann der Rat eine "schwerwiegende und anhaltende Verletzung" der Grundwerte feststellen. Dieser Beschluss muss jedoch einstimmig von allen anderen Mitgliedsstaaten gefasst werden. Das ist bei Polen bislang noch nicht erfolgt, auch weil Ungarn die Regierung in Warschau unterstützt und die Einstimmigkeit blockiert.

3. Stufe: Sanktionen

Jetzt braucht es nur noch eine qualifizierte Mehrheit - also derzeit 21 Mitgliedstaaten, die insgesamt 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU vertreten -, um diese dauerhafte Vertragsverletzung zu sanktionieren. Artikel 7 erteilt dem Europäischen Rat das Recht, "bestimmte Rechte auszusetzen"; insbesondere geht es um die Stimmrechte des Mitgliedsstaats im Rat. Die Verpflichtungen, die er mit seinem EU-Beitritt eingegangen ist, muss der betroffene Staat trotzdem weiter erfüllen.

Wenn sich die Situation aus Sicht des Rates wieder verbessert, kann er - wiederum mit qualifizierter Mehrheit - die Maßnahmen abändern und dem Staat seine suspendierten Rechte zurückgeben.