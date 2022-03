DW Nachrichten

Armutsrisiko „COVID-Therapie“ in Uganda

In der Pandemie waren die staatlichen Krankenhäuser in Uganda völlig überlastet. Doch nur 10% der Menschen in dem afrikanischen Staat hat eine Krankenversicherung. Die privaten Kliniken stellen hohe Kosten für die COVID-19 Behandlung in Rechnung. Viele mussten Haus oder Land verpfänden, um ihr Leben zu retten. Sie drohen jetzt in die Armut abzurutschen.