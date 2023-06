Armut im Schatten der Krone

Der Grund: die Inflation und hohe Energiekosten.

Die galoppierende Inflation und die Explosion der Energiekosten der vergangenen Monate zwingt die Briten finanziell in die Knie. Ihre Löhne schwanken heftig in einer von "Uberisierung" geprägten Arbeitswelt prekärer Beschäftigungsverhältnisse. Die Regierung hat, beginnend mit David Cameron, in den vergangenen zehn Jahren die Unterstützung von sozial Schwachen heruntergefahren.

Das Resultat: Die Lebenserwartung sinkt. Verarmte Briten sterben zehn Jahre früher als ihre reicheren Mitbürger - Opfer von etwas, das "Shit-Life-Syndrom" genannt wird - ein Leben geprägt von schlechten Lebensbedingungen, Krankheit und Sucht.

Die Dokumentation porträtiert Menschen, die einen Job haben und sich trotzdem nichts leisten können - von Blackpool im Westen über Ashton-under-Lyne bis Cumbria an der schottischen Grenze.

Sendezeiten:

DW Deutsch

MI 19.07.2023 – 23:00 UTC

DO 20.07.2023 – 05:00 UTC

DO 20.07.2023 – 10:00 UTC

FR 21.07.2023 – 13:30 UTC

FR 21.07.2023 – 18:00 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8

DW Deutsch+

MI 19.07.2023 – 23:00 UTC

DO 20.07.2023 – 05:00 UTC

FR 21.07.2023 – 13:30 UTC

FR 21.07.2023 – 18:00 UTC



Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3