Arminia Bielefeld und VfB Stuttgart in Abstiegsnot

Für Arminia Bielefeld hängt die Chance auf den Verbleib in der Bundesliga auch nach dem 32. Spieltag an einem dünnen Faden. Die Bielefelder, Vorletzter der Tabelle, schafften im "Abstiegsendspiel" gegen den direkten Konkurrenten Hertha BSC durch ein spätes Tor ein 1:1. Da der auf dem Relegationsplatz 16 liegende VfB Stuttgart ebenfalls 1:1 gegen den VfL Wolfsburg spielte, bleibt es für die Arminia (27 Punkte) bei einem Zwei-Punkte-Rückstand auf die Stuttgarter (29). Die Hertha (33) verpasste es, mit einem Sieg in Bielefeld den Klassenerhalt endgültig zu sichern.

Bielefeld muss an den verbleibenden beiden Spieltagen noch in Bochum und zu Hause gegen Leipzig antreten, der VfB hat ein Auswärtsspiel beim FC Bayern und am letzten Spieltag ein Heimspiel gegen den 1. FC Köln.

Enges Rennen um die Europapokalplätze

Die Kölner sind fast sicher in der kommenden Saison im Europapokal dabei. Der FC setzte sich mit 4:1 beim FC Augsburg durch und ist mit 52 Punkten nun Sechster. Fünfter ist der SC Freiburg (52), der am Abend aber noch bei der TSG Hoffenheim antritt. Auf Rang sieben heruntergerutscht ist der 1. FC Union Berlin (51), der am Freitagabend gegen Absteiger Greuther Fürth nur 1:1 spielte.

Bayern und Dortmund verlieren

Eine Woche nachdem sich der FC Bayern mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund die zehnte Meisterschaft in Folge unter Dach und Fach gebracht hatte, zeigten die Münchener, die beim FSV Mainz 05 nur mit einer B-Elf antraten, keine meisterliche Leistung und verloren mit 1:3. Trainer Julian Nagelsmann verzichtete unter anderem auf Manuel Neuer und Thomas Müller.

Und auch Borussia Dortmund holte keine Punkte. Durch die 3:4-Niederlage beim VfL Bochum verpasste es der BVB, die Vizemeisterschaft klar zu machen. Verfolger Bayer 04 Leverkusen spielt erst am Montag gegen Eintracht Frankfurt. Ebenfalls erst am Montag im Einsatz ist mit RB Leipzig der zweite deutsche Halbfinalist in der Europa League neben Frankfurt.

Der 32. Bundesliga-Spieltag im Überblick:

FSV Mainz 05 - FC Bayern München 3:1 (2:1)

Tore: 1:0 Burkardt (18.), 2:0 Niakhaté (27.), 2:1 Lewandowski (33.), 3:1 Barreiro (57.)

Borussia Dortmund - VfL Bochum 3:4 (2:2)

Tore: 0:1 Polter (3.), 0:2 Holtmann (8.), 1:2 Haaland (19./Handelfmeter), 2:2 Haaland (30./Handelfmeter), 3:2 Haaland (62.), 3:3 Locadia (81.), 3:3 Pantovic (86./Handelfmeter)

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Brooks (13.), 1:1 Führich (89.)

FC Augsburg - 1. FC Köln 1:4 (0:2)

Tore: 0:1 Thielmann (12.), 0:2 Uth (15.), 0:3 Modeste (63./Foulelfmeter), 1:3 Niederlechner (73.), 1:4 Modeste (77.)

Arminia Bielefeld - Hertha BSC 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Tousart (55.), 1:1 Nilsson (90.+1)

1. FC Union Berlin - SpVgg Greuther Fürth 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Hrgota (33.), 1:1 Michel (72.)

TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg -:- (18.30 Uhr MESZ)

Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt (Mo. 20.30 Uhr)

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig (Mo. 20.30 Uhr)