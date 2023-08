Bergkarabach: Historische Chance auf Frieden?

Noch sind die Läden in Stepanakert geöffnet, doch zu verkaufen haben sie kaum noch etwas. Die Regale sind gähnend leer; Lebensmittel, Medikamente, Drogerieartikel, Treibstoff - alles ist Mangelware in der gerade einmal 50.000 Einwohner zählenden Hauptstadt Berg-Karabachs. Die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region ist geografisch vollständig umgeben von Aserbaidschan. Nur eine Zugangsstraße, der so genannte "Latschin-Korridor", verbindet sie mit dem Staat Armenien, über den sie mit Gütern versorgt wird - normalerweise.

Doch seit Dezember 2022 wird diese Straße von Aserbaidschan blockiert. Seitdem ist die Region weitestgehend von der Außenwelt abgeschnitten. Anfangs konnten zumindest das Internationale Rote Kreuz und russische Truppen, die eigentlich ein 2020 zwischen Armenien und Aserbaidschan ausgehandeltes Waffenstillstandsabkommen überwachen sollten, noch Hilfsgüter in die Region bringen. Doch im Juni, nach einem Gefecht zwischen armenischen und aserbaidschanischen Soldaten an der gemeinsamen Grenze, verschärfte Aserbaidschans Machthaber Ilham Alyev die Blockade, so dass die Einwohner der Enklave nun auf sich allein gestellt sind.

Leere Regale in einem Lebensmittelladen in Stepanakert Bild: Privat

Wie viele Menschen genau in dieser Situation aushalten müssen, ist nicht bekannt. Armenischen Angaben zufolge sollen es 120.000 sein, Aserbaidschan spricht von deutlich weniger Bewohnern. Doch die Versorgungslage in Berg-Karabach ist mittlerweile so angespannt, dass der weltweit bekannte armenische Fußballer und UNiCEF-Botschafter für Armenien, Henrikh Mkhytarian, Anfang August einen dringenden Appell twitterte, die Blockade unverzüglich aufzuheben.

Blockade hier, Beratungen dort

Dabei befinden sich Armenien und Aserbaidschan eigentlich seit Monaten in Verhandlungen über ein Ende des Konfliktes. Käme es bei den Verhandlungen zu einem Durchbruch, wäre das ein Riesenschritt für eine Auseinandersetzung, die schon seit Jahrzehnten andauert. Denn der Streit um die kleine Region Berg-Karabach ist schon über 30 Jahre alt. Schon Anfang der 1990er Jahre, kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion, brach ein erster Krieg zwischen den beiden Staaten aus, seitdem kommt es immer wieder zu Zwischenfällen entlang der Grenze, deren Verlauf bis heute nicht überall eindeutig festgelegt ist.

Die Region Berg-Karabach liegt geografisch vollständig in Aserbaidschan, das sich in seinem Anspruch auf das Gebiet auf das Prinzip der territorialen Integrität beruft. Sie ist aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt, weshalb Armenien auf die Selbstbestimmung der Bevölkerung pocht. Teile Berg-Karabachs hatten sich schon 1991 für unabhängig erklärt. Das erkennt jedoch kein Staat der Welt an, nicht einmal Armenien - vermutlich, um die Friedensverhandlungen mit Aserbaidschan nicht von vornherein unmöglich zu machen.

Im Jahr 2020 brach um die Region ein zweiter Krieg zwischen beiden Staaten aus. Vorläufig beendet wurde er durch ein von Moskau vermitteltes Waffenstillstandsabkommen, das Aserbaidschan half, Teile des umstrittenen Gebietes wieder unter seine Herrschaft zu bekommen. Russische Truppen sollen das Waffenstillstandsabkommen eigentlich überwachen. Dennoch halten die Spannungen weiter an, und es kommt immer wieder zu tödlichen Auseinandersetzungen zwischen beiden Konfliktparteien. Insgesamt kamen seit Ausbruch des Konfliktes Schätzungen zufolge bislang rund 35.000 Menschen ums Leben. Hunderttausende Menschen mussten fliehen.

Wie ist der Stand bei den Friedensverhandlungen?

In Brüssel, Washington und Moskau, unter Vermittlung der EU, der USA oder Russlands, trafen sich Vertreter aus Baku und Jerewan in den vergangenen zwei Jahren schon mehrfach, um das derzeitige, noch sehr fragile Waffenstillstandsabkommen in einen dauerhaften Friedensvertrag umzuwandeln. Allein unter EU-Vermittlung hat es bereits sechs Verhandlungen gegeben. Im Mai überraschte Armeniens Präsident Nikol Paschinyan dabei mit der innenpolitisch umstrittenen Ankündigung, dass er Berg-Karabach als Teil Aserbaidschans anerkennen könnte, solange die Armenier dort als geschützte Minderheit umfassende Rechte und Sicherheitsgarantien erhielten.

Die selbst ernannte, aus ethnischen Armeniern bestehende "Regierung" Berg-Karabachs, das sich seit 2017 "Republik Arzach" nennt, ist damit jedoch überhaupt nicht einverstanden. Sie lehnt eine Integration in den aserbaidschanischen Staat bislang ab. Und auch Aserbaidschans Staatschef Ilham Aliyev hat an einer solchen Lösung bislang kein Interesse. Mehrfach forderte er in der Vergangenheit, Regierung und Parlament der "Republik Arzach" aufzulösen und die dort lebenden Armenier als "normale, loyale Bürger" in Aserbaidschan zu integrieren. Aliyev hatte den eingeschlossenen Armeniern vor diesem Hintergrund zuletzt angeboten, sie selbst mit Hilfsgütern zu beliefern; diese aber lehnten das aus ihrer Sicht "vergiftete" Angebot bislang ab.

Schon mehrfach trafen sich Aserbaidschans Staatschef Ilham Alijew (links) und Armeniens Premier Nikol Paschinjan (rechts)zu Friedensgesprächen in Brüssel Bild: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

Welche Rolle spielen die Nachbarstaaten?

Zusätzlich verkompliziert werden die Verhandlungen durch die Interessen der benachbarten Mächte in der Region, allen voran der Türkei und Russlands. Die Regierung in Ankara unterstützt mehr oder weniger offen Aserbaidschan; ein Grund hierfür sind die großen ethnischen und kulturellen Ähnlichkeiten zwischen den turksprachigen Ländern - beide bekennen sich zum Grundsatz "Eine Nation, zwei Staaten". Außerdem ist die Türkei ein wichtiger Abnehmer für aserbaidschanisches Erdgas.

Deutlich komplizierter ist die Situation aus russischer Sicht: Denn Moskau unterhält Verbindungen in beide ehemalige Sowjetrepubliken. Diese sind zwar zu Armenien, das wie Russland eine überwiegend christlich-orthodoxe Bevölkerung besitzt, intensiver. So versorgt Moskau beide Konfliktparteien mit russischen Waffen - nur Jerewan zahlt jedoch einen Vorzugspreis. Zudem unterhält Russland in Armeniens zweitgrößter Stadt Gjumri eine Militärbasis.

Doch bei dem von Moskau zuletzt ausgehandelten Waffenstillstandsabkommen hatte Aserbaidschan die Kontrolle über große Gebiete Berg-Karabachs zurückerlangt; zudem tritt die russische Armee, die eigentlich als "Friedenstruppe" den Waffenstillstand zwischen den verfeindeten Ländern überwachen soll, bei den immer wieder aufflammenden Scharmützeln an der Grenze nur sehr zurückhaltend auf - letztendlich will Moskau offenbar beide Staaten in einer Abhängigkeit zu sich bewahren, hat aber die Präsenz seiner Truppen im Kaukasus im Zuge des Ukraine-Krieges auch deutlich verkleinern müssen.

Bis zum Herbst soll nach dem Willen internationaler Diplomaten ein tragfähiges Abkommen zustande kommen. Bis dahin müssten aber noch zahlreiche Hindernisse aus dem Weg geräumt werden.