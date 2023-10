Politik Armenien

Armenien tritt dem Internationalen Strafgerichtshof bei

03.10.2023 3. Oktober 2023

Die Entscheidung des Parlaments in Eriwan ist zugleich eine Ohrfeige für Russland - eigentlich eine Schutzmacht Armeniens. Entsprechend ruppig fiel die Reaktion in Moskau aus, was beim Thema IStGH nicht verwundern kann.