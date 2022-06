Teure Lebenszeitverschwendung

Wenn die Tanknadel in den roten Bereich wandert, reiht sich die Fahrerin in einer der langen Schlangen an den Tankstellen ein. Oft wartet sie dort nicht weniger als zwölf Stunden auf Benzin. Die Spritpreise steigen kontinuierlich: Mittlerweile bezahlt sie an der Zapfsäule mehr als 150 Prozent mehr als noch vor acht Monaten.