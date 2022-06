Arica - Giftmüll für Chile

2018 klagten die Betroffenen, um das Unternehmen endlich zur Verantwortung zu ziehen.



Als 1984 der Bergbaukonzern Boliden seinen Giftmüll von Schweden nach Chile verschiffte, gab es die Vereinbarung, dass der Müll nach seiner Ankunft fachgerecht aufbereitet wird.









Doch ein Teil davon wurde als riesiger Haufen am Rande der Wüstenstadt Arica deponiert. Jahre später erkrankten viele Menschen dort an Krebs - und Kinder kamen mit Geburtsfehlern zur Welt.







Lars Edman wurde in Chile geboren und wuchs in der schwedischen Stadt Skellefteå auf, wo das Bergbauunternehmen ursprünglich gegründet wurde. Der Film "Toxic Playground" aus dem Jahr 2009, in dem er und Co-Regisseur William Johansson Kalén erstmals auf die Katastrophe aufmerksam machten, war Auslöser für die in 2018 folgende Klage gegen Boliden.

Der Prozess steht im Mittelpunkt des Films, in dem wir bekannte Gesichter aus "Toxic Playground" wiedertreffen. Zum Beispiel Jocelyn, damals ein junges Mädchen, das später ihr erstes Kind nach den Filmemachern nannte.



Auch Rolf Svedberg, der als ehemaliger Leiter der Umweltabteilung von Boliden teilweise für den Versand des Giftmülls verantwortlich war, erscheint wieder auf der Bildfläche. Damals reiste er mit den jungen Filmemachern nach Arica, um sich den Konsequenzen seiner schwerwiegenden Entscheidung zu stellen.

Im Zuge des Prozesses findet er sich in einer misslichen Lage wieder. Boliden möchte, dass er im Namen des Unternehmens aussagt. Er taucht aber auch in den Beweisen der Kläger auf, die Ausschnitte aus "Toxic Playground" als Beweismittel vorlegen.



