Ariana-Kino in Kabul soll schließen

Jahrzehntelang gab es in Afghanistan neben Not, Elend und Bürgerkrieg auch Inseln der Entspannung wie das Ariana-Kino in Kabul. Jetzt haben die Taliban die Schließung aller Kultureinrichtungen angeordnet. Eine Zäsur für die Mitarbeiter des Kinos.