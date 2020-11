Argentinien trauert um Diego Armando Maradona

Es ist so wie immer, an diesem Mittwochmittag, als die sieben Sportjournalisten in ihrer Talkrunde auf ESPN über den argentinischen Fußball fachsimpeln. Die Selección, die argentinische Nationalmannschaft, die Copa Libertadores, die einheimische Liga. Folklore total: ein heilloses Durcheinander, fast niemand schafft es auszusprechen, immer wieder fallen sich die Experten ins Wort.

Doch dann kommt die Nachricht: Maradona ist tot. Und nur noch Stille.

Ungläubige Blicke. Reporter, die seit mehr als 30 Jahren im Geschäft sind, verlieren vollkommen die Fassung und brechen in Tränen aus. Plötzlich will niemand mehr reden. Die Kamera huscht verzweifelt von einem Journalisten zum nächsten, doch alle sieben sind wie sediert.

Bis Oscar Ruggeri, der Mann, der als Spieler zusammen mit Maradona 1986 in Mexiko Weltmeister wurde, die anderen erlöst und mit dürren Worten und tränenerstickter Stimme minutenlang vor sich hinstammelt: "Mit nur 60 Jahren gestorben. Das ist verrückt, so verrückt. Diego hat Argentinien in der ganzen Welt berühmt gemacht."

Ganz Argentinien weint

Kann man sich weltweit einen Menschen in irgendeinem Land vorstellen, bei dem der Tod solche Gefühle bei einer ganzen Nation auslöst? Wo Millionen Männer und Frauen ungläubig auf den Bildschirm und auf ihr Handy starren, als sie die "Breaking News" erfahren, und in einem ersten Reflex immer nur "Fake News", "Fake News", vor sich hinmurmeln?

Genie und Wahnsinn - Diego Maradona ist tot Diego Armando Maradona Diego Armando Maradona wird nur 60 Jahre alt. Der vielleicht beste Fußballspieler der Geschichte stirbt in seinem Haus in Tigre an einem Herzstillstand. Nicht nur sein Heimatland Argentinien trägt Trauer - auf der ganzen Welt ist die Bestürzung über diesen Verlust groß.

Genie und Wahnsinn - Diego Maradona ist tot Anfänge des Dribbelkünstlers Alles beginnt bei Argentinos Juniors. Von dort wechselt der hochtalentierte Diego zu Boca Juniors in Buenos Aires, dem Lieblingsklub seines Vaters, wo er 1981 prompt Meister wird. Argentinien wird für Diego aber zu klein, er will hinaus in die weite (Fußball-) Welt. Er wechselt nach Europa, zum großen FC Barcelona.

Genie und Wahnsinn - Diego Maradona ist tot Streit mit deutschem Trainer Udo Lattek Die Katalanen lassen sich den Transfer im Jahr 1982 7,3 Millionen US-Dollar kosten - Rekord. Aber glücklich wird Maradona in Barcelona nicht. Mit Trainer Udo Lattek (r.) hat er mehrfach Auseinandersetzungen. Außerdem gefällt Maradona das Nachtleben in der neuen Heimat ausgesprochen gut. Nach nur drei Jahren ist Schluss und Maradona trifft die für ihn wohl beste Entscheidung seines Lebens.

Genie und Wahnsinn - Diego Maradona ist tot Held des SSC Neapel Im Juli 1984 schließt sich Maradona für die Rekordablösesumme von umgerechnet 24 Millionen D-Mark dem SSC Neapel an. Die Italiener sind bis dato nie Meister und entgehen in der Vorsaison nur knapp dem Abstieg. Dort feiert Maradona zwischen 1984 und 1991 die größten Erfolge seiner Vereinskarriere - darunter 1987 und 1990 die einzigen Meistertitel des Vereins und den Gewinn des UEFA-Pokals 1989.

Genie und Wahnsinn - Diego Maradona ist tot Vom Held zur Ikone In Neapel bleibt Maradona ein Volksheld - doch seine Eskapaden sind berühmt und berüchtigt. Er nimmt Kokain, lässt sich mit der Camorra ein. Maradona genießt das volle Leben am Rande der Legalität. Seiner Popularität schadet das aber nicht.

Genie und Wahnsinn - Diego Maradona ist tot Der große Triumph Kein anderer Spieler prägt eine WM so sehr wie Diego Maradona. 1986 gewinnt er mit Argentinien den WM-Titel in Mexiko - und er ist endgültig der Superstar seines Sports. Dass er mit der "Hand Gottes" im Viertelfinale trifft, nehmen ihm die Engländer noch heute übel. Danach erzielt er mit einem Alleingang eines der spektakulärsten Tore der Geschichte. Maradona wird zum besten WM-Spieler gewählt.

Genie und Wahnsinn - Diego Maradona ist tot Die bitterste Niederlage Eine der schwersten Stunden für Diego Maradona ist das verlorene WM-Finale gegen Deutschland (0:1) 1990 in Italien. Guido Buchwald steht dem Genie Maradona so lange auf den Füßen, bis dieser beinahe resigniert. Am Ende trifft Andreas Brehme per Elfmeter für die deutsche Nationalmannschaft, und Kapitän Lothar Matthäus (r.) muss Maradona trösten.

Genie und Wahnsinn - Diego Maradona ist tot Haftstrafe auf Bewährung Im Vereinsfußball zieht es Maradona 1992 für ein Jahr zum FC Sevilla, ehe er in seine Heimat Argentinien zurückkehrt. Maradona spielt aber lediglich fünf Spiele für die Newell’s Old Boys. Am 2. Februar 1994 schießt er mit einem Luftgewehr auf Journalisten, die seine Villa nahe Lomas de Zamora belagern - und wird zu einer 34-monatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt.

Genie und Wahnsinn - Diego Maradona ist tot Ende einer einzigartigen Karriere Bei den Boca Juniors, deren Fan er auch immer bleibt, bestreitet er am 25. Oktober 1997 sein letztes Profispiel. Zuvor wird er wegen Dopings für 15 Monate gesperrt. Um eine weitere Sperre zu umgehen, verkündet er am 30. Oktober 1997, seinem 37. Geburtstag, sein offizielles Karriereende. Damit ist diese sportlich grandiose, aber immer auch skandalumwobene Laufbahn endgültig Geschichte.

Genie und Wahnsinn - Diego Maradona ist tot Wechsel auf die Trainerbank Im Oktober 2008 wird Maradona Trainer der argentinischen Nationalmannschaft, obwohl er kaum über Erfahrung als Coach verfügt. Maradonas Team unterliegt bei der WM 2010 in Frankreich Deutschland im Viertelfinale mit 0:4, und er wird Ende Juli entlassen. Auch bei einigen Vereinen, u.a. in Mexiko, versucht er sein Glück. Der große Erfolg, wie zu seiner aktiven Zeit, bleibt ihm aber verwehrt.

Genie und Wahnsinn - Diego Maradona ist tot Im Abseits Nach seiner Karriere sorgt Maradona immer wieder für Schlagzeilen - etwa wenn er bei Kubas Staatsoberhaupt Fidel Castro zu Besuch ist. Immer wieder gibt es auch Meldungen von rauschenden Partys sowie Drogen- und Alkoholexzessen des Superstars. Wo er willkommen ist, da fährt er auch hin.

Genie und Wahnsinn - Diego Maradona ist tot Diego Maradona, der Lebemann Über seinen Gesundheitszustand gibt es immer wieder Spekulationen: gegen seine Depressionen nimmt Maradona Medikamente, zudem leidet er an Schlafstörungen. Sein Übergewicht sorgte für zusätzliche Probleme. Anfang November 2020 wird ihm ein Blutgerinsel im Kopf entfernt. Davon erholt sich Maradona nicht mehr. Am 25. November stirbt er 60-jährig an den Folgen eines Herzinfarkts. Autorin/Autor: Jörg Strohschein



Bis sie begreifen, dass er dieses Mal dem Tod nicht mehr von der Schippe springen konnte, ihr Diego, und sie anfangen hemmungslos zu schluchzen, viele sofort ihre Arbeit beenden und auf die Straßen in Buenos Aires, Rosario und Córdoba stürmen, um ihren Schmerz mit den anderen zu teilen. Argentinien weint, drei Tage Staatstrauer können den Schmerz da nur wenig lindern.

"Maradona war für die Argentinier nie nur der Fußballer, der unglaubliche Sachen auf dem Platz angestellt und erreicht hat, sondern auch derjenige, mit dem sie sich identifizieren konnten, weil er das Leben so intensiv gelebt hat wie kein Zweiter, so intensiv wie viele Argentinier", sagt der Sportjournalist Ezequiel Daray.

"Das Beste, was wir machen können, ist, uns immer an Maradona auf dem Platz zu erinnern" - Ezequiel Daray

Und natürlich gibt es auch viele Argentinier, die seiner vielen Eskapaden überdrüssig waren. Die die Nase voll hatten von den ganzen Geschichten von Drogen und unehelichen Kindern, dem ewigen Drama, seinem Hang, zu jedem Thema seinen Senf dazuzugeben.

"Maradona hat mit seiner ganzen Leidenschaft polarisiert, er war nie grau, sondern nur schwarz oder weiß. Entweder die Menschen haben ihn geliebt oder verachtet", so Daray, "aber wer ihn jemals hat spielen sehen wie ich, der wird ihn nie vergessen."

Maradonas Sternstunde in Mexiko

Vor allem dieses eine Spiel, 1986 in der drückenden Hitze des Hexenkessels von Mexiko Stadt, schweißt die Argentinier bis an ihr Lebensende mit Maradona zusammen, macht ihn endgültig unsterblich in seiner Heimat. Es ist nicht das Finale gegen Deutschland, das Argentinien gewinnt, wo Maradona danach als bester Spieler des Turniers den Pokal in den blauen mexikanischen Himmel in die Höhe reckt.

Maradonas größter Moment in der Nationalmannschaft: Weltmeister nach dem 3:2 gegen Deutschland

Nein, das Spiel seines Lebens ist das Viertelfinale gegen England, Maradonas Tore werden auch jetzt wieder in Endlosschleife im argentinischen Fernsehen gezeigt. Mit der Hand Gottes und dem Tor des Jahrhunderts nach einem Sololauf über den halben Platz infiziert Maradona ganz Argentinien mit dem Fußball-Virus und gibt dem Land vier Jahre nach dem schmachvoll verlorenen Falkland-Krieg seinen Stolz zurück.

Unvergessen die legendäre Radio-Reportage von Victor Hugo Morales, in der der Radio-Reporter nach dem Jahrhunderttor nur ungläubig fragt: "Von welchem Planeten bist Du gekommen?" Noch heute, fast 35 Jahre später, skandieren argentinische Fans in allen Stadien "El que no salta es un inglés", "Wer nicht hüpft, der ist ein Engländer."

Lange Schlangen für die Totenwache

Der Schlachtruf ertönt auch jetzt, mitten durch die schwüle Nacht von Buenos Aires, in den kilometerlangen Schlangen im Zentrum der Hauptstadt – Hunderttausende Argentinier stehen geduldig an, um von Maradona Abschied zu nehmen. Und immer wieder, unterlegt mit Trompeten und Trommeln schallt es durch die Straßen: Maradoooona, Maradoooona.

Die Regierung von Präsident Alberto Fernández hat sofort vorgeschlagen, die Totenwache im Regierungspalast, der Cosa Rosada, abzuhalten. Im selben Raum, in dem schon Präsident Nestor Kirchner im Oktober 2010 aufgebahrt wurde. Doch die Anteilnahme für Maradona übersteigt alles, vielleicht sogar den Tod der Volksikone Evitá Perón 1952.

Trauerzug für die Präsidentengattin Evita Perón am 9.August 1952 in Buenos Aires

Kleine Kinder errichten in der ganzen Stadt Schreine und zünden Kerzen an, Rosen werden an Laternenpfählen befestigt, auf den riesigen schwarzen Tafeln, welche die Bürger sonst ermahnen, nicht zu schnell zu fahren, steht jetzt nur in dicken Lettern "Gracias, Diego".

In der Bombonera, der Pralinenschachtel, dem Stadion von Maradonas Klub Boca Juniors, wird in der Nacht ein einziges strahlendes Licht angeknipst – an seinem Stammplatz auf der Tribüne. Die Partie von Boca in der Copa Libertadores wird verlegt - der Schriftsteller Ariel Magnus meint lapidar, man kann nicht spielen, wenn das Spiel selbst gestorben ist. Ein Messi wird in Argentinien verehrt, Maradona vergöttert.

Das fußballverrückteste Land der Welt liegt Maradona zu Füßen

"Diego Maradona hat mit kurzen Hosen den Platz betreten und gesagt 'Ich spiele Fußball wie niemand sonst', und es damit geschafft, dass ihm ganz Argentinien zu Füßen liegt," sagt der argentinische Journalist Eduardo Eschoyez, "und in einem fußballverrückten Land wie unserem, wo die Schüler nicht den Namen des Bildungsministers kennen, aber die Schuhgröße des Nationaltorwarts, heißt Fußball spielen, mit den Händen den Himmel zu berühren."

"Maradona hatte viele Personen in sich, er war der Gute und der Böse, der Gott und der Teufel" - Eduardo Eschoyez

Maradona habe diesen Traum repräsentiert und zum Leben erweckt, so Eschoyez, den Traum von Abertausenden Fußballfans, die dem runden Leder hinterherjagen - in Argentinien und der ganzen Welt. "Diego hat mit seinen Toren sehr viele Menschen glücklich gemacht, die es in einem Land wie Argentinien gewöhnt sind, in der Schule, im Studium oder bei der Arbeit schlecht behandelt zu werden. Er war einzigartig, die Liebe für ihn war bedingungslos."

Vielleicht ist es das, was für die Argentinier am Ende zählt: nicht, was Maradona mit seinem Leben anstellte, sondern das, was er mit ihren Leben gemacht hat. Diego Armando Maradona, der nur 60 Jahre alt wurde, der Menschlichste unter den Göttern, wie ihn der Schrifsteller Eduardo Galeano nannte, der für viele beste Fußballer aller Zeiten, hat sein letztes Dribbling vollendet.

Maradona wurde endlich erlöst, glaubt Eschoyez, und spricht damit vielen seiner Landsleute aus dem Herzen: "Hinter dem Sprücheklopfer steckte immer ein sehr unsicherer und fragiler Mensch, der nicht in der Lage war, sich zu verteidigen. Er war immer umgeben von Leuten, die ihn fürs Geschäft bis auf den letzten Tropfen Blut ausgesaugt haben. Jetzt kann Diego ausruhen. Das erste Mal in seinem Leben."