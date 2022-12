Argentinien ist Fußball-Weltmeister

Tore: 1:0 Messi (23./Foulelfmeter), 2:0 Di Maria (36.), 2:1 Mbappé (80./Foulelfmeter), 2:2 Mbappé (82.), 3:2 Messi (109.), 3:3 Mbappé (118./Handelfmeter)

Argentinien hat es tatsächlich geschafft und bei der Fußball-WM in Katar den Titel gewonnen. Das Team um Superstar Lionel Messi gewann gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich im Elfmeterschießen mit 4:2 (3:3, 2:2, 2:0). Lange Zeit sahen die Argentinier wie die sicheren Sieger aus. Bis kurz vor Schluss der regulären Spielzeit führten sie komfortabel mit 2:0. Doch dann kam Frankreich durch einen Doppelschlag von Kylian Mbappé spät noch einmal zurück und zwang das Spiel in die Verlängerung. Die Entscheidung fiel schließlich erst im Elfmeterschießen. Dort hatte Argentinien das bessere Ende für sich und erfüllte sich selbst und den Fans in der Heimat einen lange gehegten Traum. 36 Jahre ist es her, dass die Argentinier - damals angeführt von Diego Maradona - zum letzten Mal den goldenen Pokal in die Höhe recken durften.

Messi vom Punkt eiskalt

Die Argentinier begannen vor 89.000 Zuschauern im Lusail-Stadion forsch und attackierten die etwas nervös wirkenden Franzosen früh, klare Tormöglichkeiten gab es zunächst aber nicht. In der 21. Spielminute entschied der polnische Schiedsrichter Szymon Marciniak nach einem Foul von Ousmane Dembelé an Angel Di Maria auf Strafstoß. Messi trat an und verwandelte sicher zum 1:0 (23. Minute). An Kylian Mbappé, dem Superstar der Franzosen, lief die Partie in der ersten Halbzeit fast völlig vorbei. Der 23-Jährige konnte gegen die gute argentinische Defensive keine Akzente setzen.

Keine Chance für Hugo Llloris: Frankreichs Torhüter kann Messis Schuss nur hinterherschauen

Stattdessen schlug Argentinien erneut zu. Nach einem Konter schob Di Maria den Ball an Frankreichs Torhüter Hugo Lloris vorbei zum 2:0 ins Netz (36.). Didier Deschamps, der Trainer der Équipe Tricolore reagierte noch vor der Pause und wechselte mit Olivier Giroud und Dembelé zwei Angreifer aus (41.). Neu ins Spiel kamen mit Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt und Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach zwei Bundesliga-Stürmer.

Doppelschlag durch Mbappé

In der zweiten Halbzeit machte Argentinien direkt druckvoll weiter. Schon 47 Sekunden nach Wiederanpfiff musste Lloris erneut eingreifen, um das 3:0 zu verhindern. Frankreich kam weiterhin nicht zu Torgelegenheiten. Nach einer guten Stunde verstärkte Argentiniens Coach Lionel Scaloni die Defensive. Di Maria ging laut bejubelt vom Platz, Verteidiger Marcos Acuna kam für ihn herein. Erst nach 70 Spielminuten kam dann Mbappé zu seinem ersten Abschluss, doch sein Schuss ging mehrere Meter über das Tor. Frankreich wirkte hilflos, Argentinien sah wie der sichere Sieger aus.

Der Superstar nimmt Maß: Mit einem knallharten Volleyschuss besorgt Mbappé den Ausgleich

Dann aber brachte ein weiterer Strafstoß nach einem Foul von Nicolas Otamendi an Kolo Muani wieder Spannung ins Spiel: Mbappé verwandelte, obwohl Argentiniens Torhüter Emiliano Martinez noch die Finger an den Ball bekam (80.). Plötzlich war Frankreich auf Betriebstemperatur, und nur Sekunden später lag der Ball erneut im argentinischen Tor. Wieder war Mbappé der Torschütze, diesmal traf er mit einem sehenswerten Volleyschuss ins lange Eck (82.). Das Spiel wogte nun hin und her. Kurz herrschte Aufregung, als Thuram mit einer Schwalbe einen Elfmeter herausholen wollte (87.). Da Messi bei der letzten Möglichkeit der regulären Spielzeit mit einem Gewaltschuss an Lloris scheiterte, ging es in die Verlängerung.

Entscheidung im Elfmeterschießen

Dort hatte Argentinien durch den eingewechselten Lautaro Martinez zwei gute Gelegenheiten. Bei der ersten wurde sein Schuss von FC-Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano geblockt (105.), bei der zweiten setzte Martinez den Ball knapp neben das französische Tor (105.+1). Schließlich war es Messi, dem der Treffer zum 3:2 gelang. Nach einem abgewehrten Schuss von Martinez drückte er den Ball aus kurzer Distanz ins Tor (109.). Doch die Entscheidung war das immer noch nicht. Weil Gonzalo Montiel einen Mbappé-Schuss im eigenen Strafraum mit dem Ellenbogen abblockte, gab es erneut Elfmeter. Wieder verwandelte Mbappé, diesmal ganz sicher (118.). Sekunden vor Schluss hatte Kolo Muani den Sieg und damit den WM-Titel auf dem Fuß: Der Frankfurter war frei vor dem argentinischen Tor, scheiterte mit seinem Schuss aber am lang ausgestreckten Bein von Torhüter Martinez. Die Entscheidung musste im Elfmeterschießen fallen.

Dort hatte Argentinien das bessere Ende für sich. Nachdem Mbappé und Messi getroffen hatten, vergab Kingsley Coman vom FC Bayern als zweiter Schütze Frankreichs. Der dritte Versuch Frankreichs von Aurélien Tchouameni ging neben das Tor. Die Argentinier verwandelten ihre Elfmeter, den entscheidenden traf Montiel. Damit stand fest: Argentinien ist Weltmeister.