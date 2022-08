Haus am Checkpoint Charlie

Das "Haus am Checkpoint Charlie" wurde ursprünglich für den sozialen Wohnungsbau in Berlin errichtet und war eines der Hauptwerke der Internationalen Bauausstellung 1987. Heute ist in dem Gebäude das Mauermuseum untergebracht. Eisenman bezog sich in seinem Entwurf auf das Zusammenspiel unterschiedlicher Quadratraster. Ursprünglich sollte noch eine Gartenanlage nach seinen Plänen gebaut werden.