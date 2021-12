Arbeitssieg: Bayern liefert, BVB schwächelt

Mit einem Arbeitssieg und wieder einmal dank der feinen Leistung des 18-jährigen Jamal Musiala hat der FC Bayern München die Tabellenspitze gesichert und fast schon die Herbstmeisterschaft geholt. Allerdings war die Partie gegen Mainz 05 für die Mannschaft von Julian Nagelsmann ein ordentliches Stück Arbeit. Denn die Gäste gingen durch Onisiwo in Führung; zugleich waren die Bayern in der ersten Hälfte so ungefährlich wie selten. Aber das änderte sich nach dem Wechsel - wahrscheinlich nach einer ordentlichen Kabinen-Ansage drangen die Gastgeber auf den Ausgleich und kamen am Ende zu einem verdienten 2:1 (0:1) nach den sehenswerten Treffern von Kingsley Coman und ebenjenem Musiala. Es war der 100. Bundesliga-Sieg für Coach Nagelsmann.

Robuste Bochumer

Apropos Arbeit: Auch Borussia Dortmund hatte im Revierderby beim VfL Bochum ordentlich zu tun - und ebenfalls einen Rückstand aufzuholen. Robuste Bochumer gingen durch den Treffer von Polter kurz vor der Halbzeit in Führung - und nach einem aberkannten Abseitstor nach dem Wechsel war das Tor von Julian Brandt nicht nur sehenswert, sondern zugleich einen satter Befreiungsschlag, der das Abrutschen in der Tabelle verhinderte und das versöhnliche 1:1 (0:1) sicherte.

Sebastian Polter feiert den Führungstreffer gegen den BVB

Abrutschen? Damit wäre man nahtlos bei Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen kommen gegenwärtig unter ihrem Trainer Adi Hütter nicht aus der Krise. Auch bei RB Leipzig blieben die Gladbacher ohne Chance und konnten beim 4:1 (2:0) der Leipziger auch nicht verhindern, dass das Torverhältnis weiter ins Negative schwappte. Für RB war es ein Wunschstart des neuen Trainers Domenico Tedesco.

Andre Silva und seine Mannschaftskameraden jubeln über einen von vier Treffern

Hertha BSC lieferte im Duell gegen Arminia Bielefeld erwartungsgemäß mit 2:0 (0:0) durch die Treffer von Jovetic und Selke. Inzwischen kann man die Frage aufwerfen, wie die Arminia den Trend in Liga 1 noch aufhalten will.

In allerletzter Minute

Ein ärgerlicher Nachmittag war es für Christian Streich und seinen SC Freiburg. Denn buchstäblich in allerletzter Minute holten sich die Gäste aus Hoffenheim durch den Treffer von Richards das 1:2 (1:1). Da wäre für die Freiburger mehr drin gewesen. So tauschen sie den Tabellenplatz 4 mit den Hoffenheimern.

Ein ungewohntes Erlebnis hatte auch der Kölner Trainer Steffen Baumgart. Denn seine bislang zu Hause so starke Geißbock-Elf unterlag im Freitagsspiel den Gästen aus Augsburg durch die späten Treffer von Hahn und Dorsch mit 0:2 (0:0). Fans, die den FC länger begleiten, kennen dieses Frustgefühl. Baumgart wird sich daran nicht gewöhnen wollen.

Der 15. Bundesliga-Spieltag in Zahlen:

1. FC Köln - FC Augsburg 0:2 (0:0)

Tore: 0:1 Hahn (72.); 0:2 Dorsch (88.)

Bayern München - 1. FSV Mainz 05 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 Onisiwo (22.), Coman (54.), 2:1 Musiala (74.)

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 4:1 (2:0)

Tore: 1:0 Gvardiol (21.), 2:0 Silva (33.), 2:1 Bensebaini, 3:1 Ngunku (90.+1), 4:1 Henrichs (90.+4)

SC Freiburg - TSG Hoffenheim 1:2 (1:1)

Tore: 0:1 Raum (3.), 1:1 Schlotterbeck (21.), 1:2 Richards (90.+4.)

Hertha BSC - Arminia Bielefeld 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Jovetic (53.), 2:0 Selke (90.+5.)

VfL Bochum - Borussia Dortmund 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Polter (40.), 1:1 Brandt (86.)

Noch spielen:

VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart

Greuther Fürth - 1. FC Union Berlin

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen