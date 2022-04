Check-in

Après-Ski: Die Exzesse von Ischgl

Der Fotograf Lois Hechenblaikner hat die Auswüchse des Massentourismus in Ischgl in all ihren Facetten dokumentiert. Sein Fotoband zeigt die Exzesse des Aprés-Ski in dem österreichischen Wintersportort vor der Corona-Pandemie.