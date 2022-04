Apple meldet "anhaltend starke Nachfrage"

In den ersten drei Monaten dieses Jahres konnte Apple seinen Umsatz im Jahresvergleich um neun Prozent auf 97,3 Milliarden Dollar steigern, wie der US-Konzern mitteilte. Damit wurden die Erwartungen von Analysten deutlich übertroffen. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 25 Milliarden Dollar.

Es gebe eine "anhaltend starke Nachfrage nach unseren Produkten", schrieb Finanzchef Luca Maestri. Die iPhone-Erlöse stiegen weltweit um fünfeinhalb auf 50,6 Milliarden Dollar und standen damit erneut für mehr als die Hälfte der Apple-Einnahmen.

Abo-Angebot, eigene Serien inklusive: "Apple TV+"

Besonders stark war das Wachstum im Service-Bereich, etwa beim Musik- und Videostreaming sowie Speicherdiensten. Der Umsatz der Sparte wuchs um gut 17 Prozent auf 19,8 Milliarden Dollar. Freude machten dem Konzern auch die Mac-Computer mit einem Umsatzplus von rund 15 Prozent auf gut 10,4 Milliarden Dollar. Der globale PC-Markt war hingegen im vergangenen Quartal um rund fünf Prozent geschrumpft.

"Nicht immun"

Für das laufende Quartal geht Apple davon aus, dass der Umsatz um vier bis acht Milliarden Dollar niedriger ausfallen könnte. "Wir sind nicht immun", sagte Konzernchef Tim Cook mit Blick auf Lieferengpässe und die Corona-Lockdowns in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Schanghai. Auch die Einstellung des Geschäfts in Russland als Reaktion auf den Ukraine-Krieg werde die Zahlen drücken, prognostizierte Cook in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Die Apple-Aktie gab daraufhin im nachbörslichen Handel am Donnerstagabend (Ortszeit New York) kräftig nach.

