Antwerpen im Griff des Drogenhandels

Die belgische Hafenstadt ist zum Hauptumschlagplatz für Europas Kokainhandel geworden, und damit sind immer auch Gewalt und Korruption verbunden. In Antwerpen ist das so dramatisch, dass der Bürgermeister die Armee bittet, ihn am Hafen zu unterstützen.