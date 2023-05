Antike Marmor-Artefakte aus Schiffbruch entdeckt

Antikes Gehöft in Israels Wüste entdeckt

Jerusalem - ein archäologisches Paradies

In Jerusalem trafen Weltregionen aufeinander. Tempel, Synagogen, Kirchen und Moscheen wurden an diesem Ort errichtet. Das prägt auch die Archäologie der Stadt, in der tausende Jahre Geschichte begraben liegen, neben- und übereinander und tief unter der Erde. Immer wieder gibt es spektakuläre Funde, wie dieses 2020 ausgegrabene Dorf aus dem 2. Jahrhundert, als die Hasmonäer über Judäa regierten.

Autorin/Autor: Brenda Haas (so), Suzanne Cords