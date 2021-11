Er kann Gott spielen, den amerikanischen Präsidenten, den Papst oder einen menschenfressenden Serienmörder: Anthony Hopkins schlüpft seit 50 Jahren in die verschiedensten Rollen und kann sie alle brillant verkörpern.

Der walisische Schauspieler Anthony Hopkins wurde am 31. Dezember 1937 geboren, absolvierte ein Schauspielstudium und begann seine Karriere im Theater. Sein Filmdebüt gab er 1968 als Richard Löwenherz in "Der Löwe im Winter". Der internationale Durchbruch kam 1991 mit seiner Rolle als Hannibal Lecter in "Das Schweigen der Lämmer", wo er einen brillanten Psychiater spielt, der selbst als Serienmörder und Kannibale im Gefängnis sitzt und dem FBI bei der Lösung eines Falls helfen soll. Es war seine berühmteste Rolle, die er auch noch in zwei weiteren Filmen verkörperte. Insgesamt hat der Oscar-Preisträger in mehr als 100 Film- und TV-Produktionen mitgewirkt.