Anstich – oder Ozapft? Das Oktoberfest verstehen

Mediziner und Medizinerinnen rechnen durch das Fest mit einer neuen Corona-Welle, aber sie ist nach zwei Jahren Corona-Pause zurück: die Wiesn – oder das Oktoberfest, wie man es auf Hochdeutsch nennt. Vieles ist über die lange „wiesnlose“ Zeit in Vergessenheit geraten. Deshalb gibt es hier eine kleine Auffrischung – und das Wichtigste zum neuen Thema „Corona auf der Wiesn“.

Die Wiesn findet wie alle Volksfeste ohne Corona-Auflagen statt. Erst in den öffentlichen Verkehrsmitteln muss wieder die Maske her. Die Infektionsgefahr vor allem im Bierzelt sei hoch, sagen Ärztinnen und Ärzte. Sie raten Menschen mit erhöhtem Risiko, das Fest zu meiden – oder jedenfalls nicht im Zelt zu feiern.

Wenn das erste Bier gezapft ist, ist das Oktoberfest eröffnet.

Das Oktoberfest hat eine über 200-jährige Tradition. Ursprünglich begann es im Oktober, wegen des kalten Wetters aber seit 1872 bereits am ersten Samstag nach dem 15. September. Das war in diesem Jahr der 17. September. Der Anstich findet traditionell um Punkt 12.00 Uhr am Eröffnungstag statt. Angestochen wird das erste Fass vom Münchner Oberbürgermeister im Schottenhamel-Zelt. Wenn das erste Bier aus dem 200-Liter-Fass rinnt, ist auch der traditionelle Ruf „O’zapft is! Auf eine friedliche Wiesn!“ zu hören. Damit ist das Fest eröffnet.

Für das Oktoberfest stellen mehrere Münchner Brauereien ein spezielles Bier her. Vorsicht! Es ist stärker als normales Bier und hat 5,8 bis 6,4 Prozent Alkohol, normales „Helles“ hat etwa 4,8 Prozent. Eine Maß enthält so viel Alkohol wie acht Schnäpse, fünf Maß entsprächen einer Flasche Schnaps. Folgen: oft unschön. Neben den bekannten Festzelten mit Getränkeausschank und Essen gibt es auf dem Oktoberfest auch jede Menge Verkaufsstände und Fahrgeschäfte – zum Beispiel Achterbahnen und Riesenräder.

Um zum Beispiel einen Platz in einem Festzelt zu bekommen, heißt es nach Öffnung der Eingänge vor allem eines: schnell sein.

Die jährlichen Besucherzahlen vor der Corona-Pandemie lagen durchschnittlich bei gut 6 Millionen. Es bleibt abzuwarten, wie es 2022 aussehen wird. Auf jeden Fall werden es wohl wieder mehrere Millionen sein. Und bei solchen Menschenmassen ist auch die Sicherheit oft ein Problem. Das Festgelände ist eingezäunt. Ordner kontrollieren Besucher an den Eingängen strichprobenartig. Rund 600 Polizeibeamte sind im Einsatz, auch Polizistinnen und Polizisten aus verschiedenen anderen Ländern sind meist unterwegs. Auf dem Gelände sind gut 50 Videokameras installiert, die helfen sollen, Diebstähle und sexuelle Übergriffe zu verhindern. Denn das ist die dunkle Seite des Oktoberfests: Sexuelle Übergriffe gibt es jedes Jahr.

Auch die Plätze im Bierzelt sind meist voll besetzt. Gute Chancen auf einen Platz gibt es vor allem mittags. Die reservierbaren Plätze sind fast überall weg. Bei unseriösen Internet-Angeboten werden Reservierungen oft zu astronomischen Preisen gehandelt, mit vierstelligen Beträgen für einen Tisch. Ähnliches gilt für die Anreise: Einen Parkplatz zu finden, ist aussichtlos. Stattdessen transportieren Züge, S- und U-Bahnen Besucherinnen und Besucher im Sondertakt zur Wiesn. Sogar die Rolltreppen an der U-Bahnstation Theresienwiese laufen auf Hochtouren, um der Menschenmenge gerecht zu werden: Sie rollen mit 0,68 Metern pro Sekunde statt wie üblich mit 0,5 Metern.

Und hier kommt der wichtigste Wortschatz für die Wiesn:

anbandeln – Bairisches Synonym für Flirten. Das wiederum gehört zur Wiesn wie Brezn, Bier und Blasmusik.

Brezn – Das bairische Wort für Brezel. Wer viel trinkt, sollte unbedingt auch etwas essen. Die Brezn ist eine von vielen Möglichkeiten.



Bussi, Busserl – Mal mehr, mal weniger romantisch geht es auf dem Oktoberfest zu. Das ein oder andere Bussi oder Busserl – auf Hochdeutsch Kuss oder Küsschen – wird in den drei Wochen Volksfest auf jeden Fall verteilt.

Dirndl – Gibt es billig rund ums Festgelände. Mit Landhausmode hatte der Trachtenhype begonnen. Minidirndl, Christbaum-Stil mit Glitzer - alles ist erlaubt, dabei handelt es sich aber nicht um echte Tracht.

Derndl – Keine besondere Unterart des Dirndls, sondern der Person, die das Dirndl trägt: Derndl heißt so viel wie Mädchen.

Duaschd – Der Duaschd, oder hochdeutsch Durst, wird auf dem Oktoberfest auf jeden Fall gestillt. In manchen Fällen allerdings zu sehr. Betrunkene und Menschen, die sich rund um das Festgelände übergeben, gehören leider zum Fest wie die Maß und das Dirndl.

Fleischpflanzerl – Ganz und gar nicht pflanzlich ist das Fleischpflanzerl, denn so heißt auf bairisch die Frikadelle, die aus geformtem Hackfleisch besteht.

Gspusi – Klappt es mit dem Flirten, hat man – für mindestens einen Abend – ein Gspusi.

Hoggableiba – Ihn gibt es bei jeder Feier und jedem Fest, so auch auf der Wiesn: den Gast, der nicht gehen will.

Jankerl – Neben dem Dirndl geht die Tendenz auch immer mehr zum Jankerl, also zurTrachtenjacke. Seit einigen Jahren kommen auch immer mehr Besucher und Besucherinnen aus anderen Bundesländern oder Ländern in mehr oder weniger originalgetreuen Trachten zum Oktoberfest.

Lebkuchenherz – Es ist ein typisches Mitbringsel von der Wiesn – gerne mit Schriftzug Spatzl, Mausi, Prinz, Held oder ein schlichter „Gruß vom Oktoberfest“.

Maß – Im Maß-Krug wird das Bier serviert. Die Maß – weiblich! – sollte einen Liter Bier enthalten, wobei Kontrolleure auf der Wiesn ein Auge zudrücken. In der Eile ist es wegen des Schaums schwer, die Maß wirklich voll zu bekommen. Und ganz wichtig: Das „a“ in Maß wird kurz und offen gesprochen.

Minga – So nennen die Münchener ihre Landeshauptstadt auf bairisch.

Mognkratzerl – Das sind kleine Speisen oder Häppchen, wörtlich bedeutet der Begriff „Magenkratzer“

Noagerl – Der unappetitliche Rest in der Maß heißt Noagerl und teilt die Welt in drei Typen von Trinkern: Die, die auf den letzten Schluck verzichten, die, die ihn trinken, und die, die ihn gleich in die nächste Maß kippen.

„Ozapft is!“ – das ist der traditionelle Ruf des Oberbürgermeisters beim Anstich. Auf Hochdeutsch bedeutet er so viel wie „Es ist angestochen“.

rh/sts (mit dpa/lby)