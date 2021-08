Anschub für die deutsche Industrie aus dem Inland

Deutschlands Industrieunternehmen sammelten im Juni 4,1 Prozent mehr Bestellungen ein als im Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. Das ist der größte Zuwachs seit August 2020. Die Aufträge aus dem Inland stiegen diesmal um 9,6 Prozent zum Vormonat.

Damit hat die deutsche Industrie das gesamte erste Halbjahr 2021 mit einem kräftigen Auftragsplus abgeschlossen. Der Wert der Bestellungen lag preisbereinigt um 28,1 Prozent über dem von der Pandemie geprägten Vorjahreszeitraum. Das errechnete das Statistische Bundesamt. Ökonomen sprechen bereits von einem Nach-Corona-Boom.

In diesem Tempo dürfte sich der Aufschwung allerdings kaum fortsetzen, sagen Experten voraus. "Die chinesische Administration drückt auf die Kreditbremse, und auch in den USA ebbt der Nach-Corona-Boom ab", sagte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. "Die Aufträge werden deshalb in den kommenden Monaten weniger stark sprudeln." Hinzu kommen akute Engpässe bei wichtigen Vorprodukten wie Mikrochips.

Weniger Kurzarbeit

Die bisher gute Entwicklung der Unternehmen macht sich auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland bemerkbar: Die Zahl der Kurzarbeitenden im Land ist auf den niedrigsten Stand seit Ausbruch der Pandemie. Nach einer Erhebung des Ifo-Istituts Im Juli waren noch 1,06 Millionen Menschen davon betroffen, während es im Vormonat 1,39 Millionen waren. Das ist die niedrigste Zahl seit Beginn der Corona-Krise im Februar 2020. Demnach waren 3,1 Prozent der abhängig Beschäftigten in Kurzarbeit, nach 4,1 Prozent im Vormonat.

ar (dpa, rtr, epd)