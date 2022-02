Deutscher Verlag will Anne-Frank-Buch prüfen

Jürgen Welte, der Verleger von Harper Collins Deutschland, ist sich der Tragweite einer weiteren Verbreitung der erhobenen Behauptungen bewusst. Er weiß, welche Risiken es mit sich bringen könnte, die Anschuldigung, der jüdisch-niederländische Notar Arnold van den Bergh die Familie Frank habe in ihrem Versteck an die Gestapo verraten, in deutscher Sprache zu veröffentlichen. Nach heftiger Kritik teilte er in einer schriftlichen Stellungnahme mit: "Nach zwei Fachlektoraten des Manuskripts befinden wir uns gerade in einer internen Überprüfung. Der vergleichsweise späte Erscheinungstermin der deutschsprachigen Ausgabe zeigt, dass wir mit diesem sensiblen Thema äußerst verantwortungsvoll umgehen."

Das Sachbuch "Der Verrat an Anne Frank" der emeritierten Literaturwissenschaftlerin Rosemary Sullivan war bereits am 18. Januar weltweit auf mehreren Sprachen erschienen, eine deutschsprachige Veröffentlichung war für den 22. März 2022 geplant. Auf Anfrage der DW sagte eine Pressesprecherin von Harper Collins Deutschland, der deutschen Niederlassung des gleichnamigen internationalen Verlagshauses, sie könne noch keine Aussage dazu machen, ob der Veröffentlichungstermin verschoben oder die Veröffentlichung ausfallen würde. Auch auf Nachfrage der DW, wie lange die interne Prüfung dauern werde, wollte sich der Verlag nicht äußern.

Video ansehen 01:48 Wer hat Anne Frank verraten?

Scharfe Kritik: Verschwörungsmythen und Verwirrung

Zahlreiche Historikerinnen und Historiker wiesen seit der weltweiten Veröffentlichung auf sachliche Fehler hin. Der niederländische Verlag des Buchesentschuldigte sich bereits und gab bekannt, keine zweite Auflage drucken zu lassen, bevor das Untersuchungsteam nicht einige Zweifel ausgeräumt hätte. Laut niederländischen Medienberichten, die der "Spiegel" zitiert, stehe das Ermittlungsteam aber weiterhin zu seinen Äußerungen.

John Goldsmith, Präsident des Anne-Frank-Fonds mit Sitz in Basel, gegründet von Annes Vater Otto, dem einzigen Überlebenden der Familie, sagte gegenüber der Schweizer Zeitung "Blick" über die Ermittlungsarbeit: "Sie trägt nicht zur Wahrheitsfindung, sondern zur Verwirrung bei und ist darüber hinaus voller Fehler." Kein Beweis für die Schuld des jüdischen Notars sei erbracht worden - stattdessen würden das Untersuchungsteam und Rosemary Sullivans Buch "eine Behauptung verbreiten, die dann in der öffentlichen Dynamik zu einer Art Faktum wird". Das grenze für ihn an Verschwörungsmythen. Antisemiten würden sich darüber freuen.

Hier im Dachboden der Prinsengracht 263 hielten sich die Franks versteckt

Was steht in dem Buch?

Zwar sei in den Niederlanden kritisch reagiert worden, aber international bliebe der Schlagzeile unwidersprochen, beklagt Goldsmith im Schweizer "Blick". Nur die Behauptung, ein Jude habe andere Juden verraten, bliebe im Gedächtnis haften.

Ein Rezensionsexemplar der deutschen Fassung, das der DW von Harper Collins Deutschland zur Verfügung gestellt wurde, gibt Einblick in die Machart des umstrittenen Buchs. Es gelingt Sullivan im ersten Teil, das Schicksal der Familie Frank - das Eingesperrtsein, aber auch Momente der Hoffnung - wiederaufleben zu lassen.

Darauf folgt jedoch der wesentlich längere, zweite Teil des Buches, der sich mit den Ermittlungen und der Suche nach dem Verräter der Familie Frank beschäftigt. Dieser erinnert in Tonfall und Aufbau an die in den USA, Deutschland und in vielen weiteren Ländern so beliebten "True Crime"-Formate: spannend, spekulativ und gespickt mit bedeutungsschweren Andeutungen darüber, was im Laufe der Ermittlungen noch alles ans Tageslicht kommen wird.

Wer war Anne Frank? Auf der Flucht vor den Nazis 1934 flüchtet Anne Frank mit ihrer Familie vor den Nationalsozialisten aus Deutschland in die Niederlande. Im Zweiten Weltkrieg müssen sie untertauchen, um den Nazis zu entkommen. Sie leben zwei Jahre lang versteckt in einem Hinterhaus in Amsterdam - bis sie verraten werden: Am 4. August 1944 werden Anne Frank und ihre Familie entdeckt, verhaftet und nach Auschwitz deportiert.

Wer war Anne Frank? Familienbande Anne Frank (vorne links) hatte eine dreieinhalb Jahre ältere Schwester namens Margot (hinten rechts). Ihr Vater Otto Frank machte dieses Foto am achten Geburtstag von Margot im Februar 1934. Anne war damals vier Jahre alt und die Familie bereits im Exil in den Niederlanden.

Wer war Anne Frank? Versteck in Amsterdam Otto Frank, Annes Vater, konnte in Amsterdam die Niederlassung der Firma Opekta übernehmen. Als die Judenverfolgung einsetzt, richtet der Vater im Hinterhaus des Büros ein Versteck ein. Die vierköpfige Familie lebte dort von 1942 bis 1944, zusammen mit vier weiteren Verfolgten. Hier schrieb Anne Frank ihr weltberühmtes Tagebuch. Seit 1960 ist das Anne-Frank-Haus (Foto) ein Museum.

Wer war Anne Frank? Annes Versteck Im Anne-Frank-Haus in Amsterdam können Besucher das Hinterhaus, in dem sich Anne mit ihrer Familie versteckte, besichtigen. Monatelang musste das junge Mädchen ihr enges Zimmer mit dem jüdischen Zahnarzt Fritz Pfeffer teilen, den sie in ihrem Tagebuch "Albert Dussel" nannte. Rechts ihr Schreibtisch, an dem sie fast jeden Tag schrieb.

Wer war Anne Frank? Tagebuch als beste Freundin Von Anfang an schreibt Anne fast jeden Tag in ihr Tagebuch. Es wird für sie zu einer Art Freundin, der sie den Namen "Kitty" gibt. Das Leben, das Anne im Versteck führt, ist völlig anders als die sorglose Zeit davor: "Am besten gefällt mir noch, dass ich das, was ich denke und fühle, wenigstens aufschreiben kann, sonst würde ich komplett ersticken", ist dort zu lesen.

Wer war Anne Frank? Tod in Bergen-Belsen Anne Frank und ihre Schwester Margot werden am 30. Oktober 1944 aus Auschwitz nach Bergen-Belsen gebracht. In diesem Konzentrationslager kommen insgesamt mehr als 70.000 Menschen ums Leben. Nach der Befreiung des KZs werden die Opfer unter Aufsicht britischer Soldaten von Lastwagen zu den Massengräbern gebracht. Hier starben auch Anne und Margot Frank. Anne war erst 15 Jahre alt.

Wer war Anne Frank? Annes und Margots Grabstein In Bergen-Belsen steht auch der Grabstein von Anne. Das jüdische Mädchen aus Frankfurt am Main hatte sich ihr Leben anders vorgestellt: "Ich will nicht umsonst gelebt haben wie die meisten Menschen. Ich will den Menschen, die um mich herum leben und mich doch nicht kennen, Freude und Nutzen bringen. Ich will fortleben, auch nach meinem Tod" - so lautet ihr Tagebucheintrag vom 5. April 1944.

Wer war Anne Frank? Berühmt durch ein Tagebuch Annes großer Traum war es, Journalistin oder Schriftstellerin zu werden. Dank ihres Vaters erscheint ihr Tagebuch am 25. Juni 1947. Der Titel: "Das Hinterhaus." Es folgen viele weitere Auflagen und Übersetzungen. Anne Frank wird zur Symbolfigur für die Opfer der Nazi-Diktatur. "Wir alle leben mit dem Ziel, glücklich zu werden, wir leben alle verschieden und doch gleich." (Anne Frank, 6. Juli 1944) Autorin/Autor: Iveta Ondruskova



Anne Frank als True-Crime-Format?

In "Der Verrat der Anne Frank" liest sich das, als wäre die Lesenden live dabei: "Die Ermittler fanden keine überzeugenden Belege dafür, dass der Verräter oder die Verräterin von Anne Frank aus der Nachbarschaft kam, aber ihre Untersuchungen führten zu beunruhigenden Hinweisen auf das engere Umfeld, nämlich die Helfer. Das Team fühlte sich den Helfern verbunden, aber wie Vince es ausdrückte, war es notwendig, objektiv zu bleiben, um die Integrität der Ermittlung nicht zu gefährden."

Ermittler mit schlechten Gefühlen und Gewissensbissen, das erinnert eher an einen Fernsehkrimi als eine Untersuchung historischer Begebenheiten. In zweiten Teil von Sullivans Buch fällt den Ermittlern schon einmal "plötzlich" am Anfang eines Kapitels etwas Entscheidendes auf, oder sie spekulieren über die Motive einer lange verstorbenen Person, die sich nicht mehr verteidigen kann, häufig mit rhetorischen Fragen: "Der offensichtlichste Verdächtige war J. W. A. Schepers [als Verfasser einer anonymen Notiz], der nazifreundliche Notar, der van den Berghs Büro übernommen hatte. Er hasste van den Bergh und konnte durchaus auf Rache aus gewesen sein. Es ist unwahrscheinlich, dass sein Zorn nach dem Krieg abgekühlt war. Warum also nicht den nächsten Schritt tun und den Mann verleumden, er habe jüdische Mitbürger verraten?"

Unseriöse Annäherung an Anne Franks Schicksal

Spekulationen über Rachegelüste eines Verstorbenen scheinen die Integrität einer Ermittlung also nicht zu gefährden, legt dieses Zitat nahe. Und so wird in Rosemary Sullivans Buch auch der Verrat an Anne Frank zu nichts mehr als einer weiteren, so kommerziellen wie unterhaltsamen "True Crime"-Geschichte. "Wenn die Auseinandersetzung mit historischen Themen solch groteske und unsinnige Formen annimmt", sagt John Goldsmith über das Buch gegenüber der Schweizer Zeitung "Blick", "haben wir ein Problem als Gesellschaft".