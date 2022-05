Anna Tschöpe

Geboren in:

München



Sprachen:

Deutsch, Englisch, Französisch und ausbaufähiges Spanisch



Abschlüsse / Journalistischer Werdegang:

Bachelor in Theater-& Medienwissenschaften und Anglistik (Universität Bayreuth)

Journalistisches Volontariat an der ems- ELECTRONIC MEDIA SCHOOL

Beitragsmacherin und On-Kamera Reporterin bei rbbKultur- Das Magazin

Reporterin/Social Media Producerin/Moderatorin bei den DW Nachrichten



Bei der Deutschen Welle seit:

Ende 2015



Lieblingszitat:

Women belong in all places where decisions are being made. It shouldn’t be that women are the exception (Ruth Bader Ginsburg)



Mein Anspruch an mich als Journalistin:

Hinterfragen. Zuhören. Verstehen. Einordnen. Mit dem Ziel, die Zuschauer*innen verständlich, umfassend und objektiv zu informieren.



7 Persönlichkeiten, die ich gerne interviewen würde

Sanna Marin

Alexei Nawalny

Alexandria Ocasio-Cortez

Barack Obama

Fred Vargas

Daniel Bröckerhoff

Emma Watson