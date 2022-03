In der deutschen Alltagssprache wimmelt es nur so von Anglizismen. Vor allem in der Arbeitswelt begegnen sie uns häufig. Das merkt auch Jojo, denn ihr Freund und Chef Alex wirft regelrecht mit solchen aus dem Englischen übertragenen Begriffen um sich. Lassen Sie Ihre Lernenden Anglizismen in verschiedenen Kontexten identifizieren und nach einer deutschen Entsprechung suchen.



So können Sie vorgehen:

Verteilen Sie das Arbeitsblatt „Anglizismen“ und lassen Sie die Lernenden im ersten Schritt die verwendeten Anglizismen in den unterschiedlichen Aussagen identifizieren. Sammeln Sie die Ausdrücke an der Tafel. Im zweiten Schritt überlegen Sie gemeinsam mit der Gruppe, welche deutsche Entsprechung zu welchem Begriff passt. Für zwei Begriffe gibt es keine gute deutsche Entsprechung. Überlegen Sie gemeinsam mit der Gruppe, wie man die Aussage anders formulieren könnte, ohne einen Anglizismus zu verwenden.

Variante für fortgeschrittene Kurse: Verdecken Sie beim Kopieren des Arbeitsblattes den oberen Teil mit den Vorschlägen und lassen Sie die Lernenden selbständig deutschsprachige Alternativen formulieren.



Benötigte Materialien:

beliebige Lektion(en) der zweiten Staffel der Telenovela „Jojo sucht das Glück“ (Video)

Arbeitsblatt „Anglizismen“



Niveaustufe:

mind. B1



Das Format in Kürze:

Begleiten Sie mit Ihren Lernenden die Brasilianerin Jojo, die in Deutschland auf der Suche nach dem Glück, dem Leben und der Liebe ist. Die gleichnamige Telenovela bietet insgesamt drei Staffeln mit je 33 spannenden Episoden. Und wie es sich für eine richtige Telenovela gehört, dreht sich alles um Liebe, Freundschaft, Eifersucht und Verrat.

Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen. Es gibt sowohl Begleitmaterialien, die sich eng an der jeweiligen Episode orientieren und vor allem dem inhaltlichen Verständnis dienen, als auch eigene Arbeitsbücher mit besonders kreativen und spielerischen Aufgaben. Wer hätte gedacht, dass Deutsch die Sprache der Liebe sein kann?