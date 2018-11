Angezählt: Sylvester Stallone will nicht länger Rocky sein

Sylvester Stallone hängt Rockys Boxhandschuhe an den Nagel

Kämpfen, kämpfen

Gekämpft wird immer: Im Ring gegen Apollo Creed in Teil eins oder wie hier in "Der Kampf des Jahrhunderts" in Teil vier. Was im Film wie ein zufälliger Schlagabtausch wirkt, ist in Wirklichkeit genau durchchoreographiert. In einem Interview mit der "New York Times" erzählte Stallone einmal, den Kämpfen hätten seitenlange Drehbuchanweisungen wie "linker, rechter, linker Haken" zugrunde gelegen.