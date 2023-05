The Smiths-Bassist Andy Rourke ist tot

"Andy wird denjenigen, die ihn kannten, als liebenswürdige und wunderbare Seele und den Musikfans als äußerst begabter Musiker in Erinnerung bleiben", twitterte Gitarrist Marr am Freitagmorgen (19.05.) zum Tod seines ehemaligen Bandkollegen bei den The Smiths, Andy Rourke. Rourke sei nach langer Krankheit an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben, teilte Marr mit.

Lead-Gitarrist Marr hatte gemeinsam mit Sänger Morrissey 1982 die legendäre Band gegründet. Kurze Zeit später kamen Bassist Andy Rourke und Schlagzeuger Mike Joyce hinzu. 1983 erschien ihre erste, eher erfolglose Single "Hand in Glove", ein Jahr später dann das Debütalbum mit dem simplen Titel "The Smiths", das wochenlang auf Platz 2 der britischen Charts landete.

The Smiths schrieben Musikgeschichte

Drei weitere Alben folgten - und verhalfen der Band zu ihrem Kultstatus. Mit Songs wie "This Charming Man" oder "Sheila Take a Bow" gehören sie zu den großen britischen Rockbands der 1980er-Jahre, viele Musiker und Bands wie Radiohead, Oasis, Suede oder Paul van Dyk wurden von den Klängen der The Smiths geprägt.



"Ein absolutes Unikat - ein seltener Bassist, dessen Sound man sofort erkennen konnte", würdigte Mat Osman sein Vorbild Andy Rourke. Osman ist ebenfalls Bassist und Teil der britischen Band Suede. Auf Twitter erinnert er sich daran, wie er Riffs von seinem Idol Rourke mühsam nachzuspielen versuchte.

Rourke stürzte nach der The Smiths-Trennung in eine Krise

Nach nur fünf Jahren trennte sich die Band 1987 im Streit. Rourke arbeitete danach als Studiomusiker weiter, unter anderem für Sinéad O’Connor, Ian Brown oder The Pretenders. Der Bassist, der Medienberichten zufolge mit einer Heroinabhängigkeit und finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, verklagte gemeinsam mit Schlagzeuger Joyce Jahre später seine früheren Bandmitglieder Marr und Morrissey. Denn an den Einnahmen waren Joyce und er nur zu zehn Prozent beteiligt worden. Die Musiker einigten sich außergerichtlich, die Freundschaft von Rourke und Marr überstand den Rechtsstreit.





Die beiden hatten sich bereits in der Schule kennengelernt und waren beste Freunde geworden, wie Marr in einem persönlichen Post auf Instagram schreibt. "Andy und ich verbrachten unsere ganze Zeit damit, Musik zu studieren, Spaß zu haben und daran zu arbeiten, die besten Musiker zu werden, die wir sein konnten." Er sei später bei jedem von Rourkes Bass-Takes während der Aufnahmen dabei gewesen. "Ihm dabei zuzusehen, wie er diese atemberaubenden Baselines spielte, war ein absolutes Privileg und wirklich etwas, das man erlebt haben muss."

Das letzte Mal spielten die beiden Freunde im September 2022 im legendären Madison Square Garden in New York City. "Es war ein besonderer Moment, den wir mit meiner Familie und seiner Frau und Seelenverwandten Francesca geteilt haben", erinnert sich Lead-Gitarrist Marr.