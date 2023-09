Anders ackern - Bewusst imkern

Imkern ist in. Die Zahl der jungen Imker schießt in die Höhe. Dabei dachte man jahrelang, dass die Beschäftigung mit den Bienen ein Rentnerhobby sei, das ausstirbt.

Bild: ZDF

Die Neu-Imker machen vieles anders: Der Influencer Quentin erreicht mit seinem TikTok-Kanal "beesteez" mehr als eine Million Follower - mit Videos aus seinem Bienenstock, den er gewissenhaft und mit Leidenschaft versorgt.

Bild: ZDF

Oder die Imkerin Stephanie Eden, die sich mit ihrem Bienenstock für mehr Natur- und Insektenschutz einsetzen wollte und dabei erstaunlich viele Dinge über sich selbst herausfand.

