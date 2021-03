Analyse des Widerstands in Myanmar

Die Sicherheitskräfte in Myanmar gehen mit immer größerer Härte gegen die Demonstranten vor. Am vergangenen Sonntag, der inzwischen in den sozialen Medien auch "Myanmar's Bloody Sunday" genannt wird, starben mindestens 18 Menschen durch Schüsse der Sicherheitskräfte. Mit "Bloody Sunday" wird eigentlich ein Sonntag im Jahr 1972 bezeichnet, als in der nordirischen Stadt Derry bei Bürgerrechtsdemonstrationen insgesamt 14 Demonstranten durch britische Soldaten getötet wurden. Der "Bloody Sunday" war ein wesentlicher Auslöser für die weitere Eskalation des Nordirlandkonflikts.

Demonstranten in Yangon legen sich auf den Boden, als die Polizei zu schießen beginnt.

Hass auf Armee wächst

Auch in Myanmar haben die Ereignisse vom vergangenen Sonntag eine Verhärtung der Fronten zur Folge. Anfang der Woche gingen die Proteste weiter: Weniger als große Kundgebungen an zentralen Orten, sondern als kleinere Aktionen in Stadtvierteln, wo sich die Menschen verbarrikadieren. Esther Ze Naw, die bisher als Aktivisten unter anderem im Kachin Peace Network aktiv war, teilte auf Facebook eine Anleitung zum Bau von Molotowcocktails und schrieb dazu: "Jetzt begreift ihr endlich, warum diese Hundesöhne das verdienen." Der Journalist Cape Diamond, der die Proteste auf den Straßen seit Tagen begleitet und mit mehreren Dutzend Demonstranten gesprochen hat, berichtet auf Twitter, dass alle Interviews mit den gleichen Worten schließen: "Wir werden bis zum Ende kämpfen. Die Revolution muss siegen."

Demonstranten in Yangon haben Barrikaden errichtet

Von kleinen zu großen Netzwerken

Der Widerstand wird von mehreren Akteuren unterstützt beziehungsweise organisiert. Es gibt erstens die Straßenproteste, getragen vor allem von jungen Demonstranten und der sogenannten "Generation Z." Sie erzeugen die größte Sichtbarkeit mit ihrem oft kreativen Protest.

Zweitens formierte sich die "Bewegung zivilen Ungehorsams" (Civil Disobedience Movement, CDM). Wenige Tage nach dem Putsch weigerten sich zuerst Ärzte und Krankenschwestern, unter der Militärregierung zu arbeiten. Schnell schlossen sich weitere Sektoren an, auch aus der Privatwirtschaft. Lastwagen und Züge stehen seither weitgehend still, die Banken sind geschlossen, der Geldfluss ist praktisch zum Erliegen gekommen.

Der zivile Ungehorsam werde nicht zentral organisiert, sondern sei Ausdruck einer spontanen Bewegung von unten, wie einer ihrer Sprecher, der sich Matthew nennt und als Mediziner bei einer internationalen NGO tätig ist, gegenüber der DW über den Messengerdienst Signal erläutert hat. Die ursprünglich spontanen Aktionen von Mitarbeitern in Krankenhäusern, Behörden und Banken sind inzwischen in die Bildung sogenannter Fokusgruppen gemündet, die den zivilen Ungehorsam intern für ihre Einrichtung oder Institution organisieren.

Zwischen den Fokusgruppen gibt es sogenannte Sektorennetzwerke, über die mehrere Krankenhäuser oder Banken ihren Protest koordinieren. Die Sektorennetzwerke wiederum werden von Unterstützungsteams auf der Ebene der Gemeinden und der Bundesstaaten unterstützt. Dabei wird nicht von oben vorgegeben, welche Strategie die einzelnen Fokusgruppen verfolgen sollen, sondern jede Gruppe agiert eigenständig, bittet aber zuweilen um Hilfe oder bietet diese an.

In den Reihen der Bewegung schätzt man, dass sich etwa 700.000 der insgesamt rund eine Million Staatsbediensteten des Landes der Bewegung angeschlossen haben.

Mit Feuerwaffen und Schleudern - Soldaten im Einsatz gegen Demonstranten

Ausschuss von Abgeordneten gegen das Militär

Die Bewegung unterstützt auch den dritten wichtigen Akteur im Widerstand gegen das Militär, das "Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw" (CRPH). Auf Deutsch: Der Ausschuss, der die beiden Kammern des Parlaments repräsentiert. Er hat 17 Mitglieder, davon zwei Vertreter ethnischer Minderheiten. Er wurde nach dem Putsch von schätzungsweise etwas mehr als der Hälfte der 664 Abgeordneten in einer informellen Abstimmung über soziale Netzwerke "gewählt." Unterstützt wird der Ausschuss vor allem von Mitgliedern der NLD. Die Abgeordneten wurden bei den Wahlen im November 2020 gewählt und hätten eigentlich am 1. Februar vereidigt werden müssen, wenn das Militär nicht geputscht hätte.

Unmittelbar nach dem "Bloody Sunday" erklärte der Ausschuss den "State Administration Council" (SAC), also die von den Militärs übernommene Regierung, zu einer "terroristischen Organisation." Der SAC und alle in Gewalttaten verstrickte Sicherheitskräfte müssten zur Rechenschaft gezogen werden, wie etwa Dr. Sasa, ein Sprecher des Ausschusses, immer wieder auf Facebook und in Interviews betont hat.

Inzwischen hat der Ausschuss sogar Interimsminister ernannt. Es agiere damit als eine Art "Gegenregierung", so Axel Harneit-Sievers von der Heinrich-Böll-Stiftung in Yangon in einer Analyse des Putsches. Internationale Aufmerksamkeit erregte die Rede des UN-Botschafters Kyaw Moe Tun am vergangenen Freitag, der dazu aufrief, den Ausschuss zu unterstützen und alles zu tun, um den Putsch scheitern zu lassen. Kyaw Moe Tun wurde am Dienstag von der Militärregierung als UN-Botschafter abberufen, wie jene in einem Brief an die UN mitteilte. Der Botschafter sieht sich aber weiter als rechtmäßiger Vertreter seines Landes bei den UN.

Widersetzt sich seiner Absetzung: UN-Botschafter Kyaw Moe Tun

Rezept für eine Katastrophe?

Alle drei Säulen des Protests tragen in unterschiedlicher Weise zum Protest bei. Die Straßenproteste sind sichtbar und produzieren die Bilder, die um die Welt gehen. Die Bewegung (CDM) ist weniger sichtbar, erzeugt aber nach übereinstimmender Einschätzung von Experten den größten Druck auf die Militärregierung, da sie Verwaltung und Wirtschaft des Landes zusammenbrechen lassen und das Land damit unregierbar machen kann. Der inoffizielle Parlamentsausschuss wiederum versucht, sich national und international als legitimer Vertreter des Volkes aufzustellen.

Gegen die Straßenproteste setzte das Militär wie am vergangenen Sonntag vor allem auf gewaltsame Niederschlagung. Gegen Bewegung und Ausschuss geht das Militär mit nächtlichen Razzien und Verhaftungen von Schlüsselpersonen vor. Die dezentrale Organisation und das Fehlen von Anführern der Proteste und der Bewegung macht es für das Militär allerdings schwer, letztere unter Kontrolle zu bringen.

Was alle drei Gruppen vereint, ist eine große Opferbereitschaft. Die Motivation beschreibt Matthew vom CDM mit emotionalen Worten: "Uns war klar, wenn wir nichts gegen den Putsch unternehmen, wird unsere Zukunft zerschmettert, unser Leben gefährdet und, vielleicht am wichtigsten, das Land in eine Ära der Dunkelheit gestürzt." Der unabhängige Experte Ashley South sagte im Gespräch mit der Deutschen Welle dazu: "Ich denke, eines der Probleme im Moment ist, dass beide Seiten davon überzeugt sind, dass sie gewinnen, und das ist ein Rezept für eine Katastrophe."