An welchem außergewöhnlichen Ort haben Sie mal übernachtet?

Für experimentierfreudige Urlauber kann die Unterkunft nicht skurril genug sein. Die Zeiten, in denen Hotels sich lediglich in Preis und Komfort unterschieden, sind lange vorbei. Wer das Besondere sucht, kann in ehemaligen Gefängnissen oder in Gurkenfässern nächtigen, in Höhlen hausen oder in Iglus frieren. Oder wie Euromaxx-Reporterin Josephine Günther unterm Sternenhimmel schlafen – in einer umgebauten Seilbahn-Gondel auf dem Piz Nair bei St. Moritz auf 3.000 Metern Höhe. Hier kann sie - ganz allein - die Bergwelt genießen, denn um 16 Uhr verlassen die letzten Tagesgäste mit der Seilbahn den Berg.



Jetzt möchten wir gern von Ihnen wissen: Welches ist der ungewöhnlichste Ort, an dem Sie schon mal übernachtet haben?



War es im Schlafstrandkorb direkt am Meer? Vielleicht hoch in den Bäumen, in einem Baumhaus? Oder etwas ganz anderes? Wir sind gespannt auf Ihre Antworten. Mit etwas Glück erhalten Sie als Dankeschön eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design.



Einsendeschluss ist der 21. August 2020, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!