An Corona erkrankt: Sorge um Till Lindemann

Till Lindemann soll sich nach einem Bericht der "Bild" aber nicht in Lebensgefahr befinden. Nach einer Meldung der Boulevardzeitung war der Rammstein-Frontsänger in der vergangenen Woche nach einem Auftritt in Moskau nach Berlin zurückgekehrt. Bei ersten Untersuchungen soll er dann positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. Außerdem habe er eine Lungenentzündung und hohes Fieber gehabt, heißt es. Er sei auf die Intensivstation eines Berliner Krankenhauses gebracht worden. Mittlerweile soll es dem Musiker wieder besser gehen.

Deutscher Hit-Export

Der 1963 in Leipzig geborene Sänger gilt als Aushängeschild der Rockband Rammstein. Ab Mitte der 1980er Jahre war Lindemann zunächst als Schlagzeuger aktiv. 1994 gründete er mit mehreren befreundeten Musikern dann die Gruppe Rammstein, die sich in den folgenden Jahren zu einer der erfolgreichsten deutschen Rockbands entwickelte. Bisher verkaufte die Band weltweit über 20 Millionen Tonträger.

Till Lindemann (r.) bei einem Konzert 2019 im Berliner Olympiastadion im Rahmen der "Europe Stadion Tour 2019"

Mit ihren Texten, Musikvideos und Auftritten provozierten sie immer wieder das Publikum und die Öffentlichkeit. Insbesondere hatte die Band immer wieder mit Anspielungen auf den Nationalsozialismus irritiert. Ihr musikalischer Stil wird der sogenannten "Neuen Deutschen Härte" zugerechnet. Die Musik der Band vermischt dabei Hard-Rock-Elemente mit Techno und anderen Stilarten.

Die jüngsten Auftritte in Moskau hatte Till Lindemanns aber nicht mit Rammstein absolviert, sondern als Solo-Projekt. Dabei soll der Sänger auch das Thema Corona auf der Bühne behandelt haben. Um ein Konzert-Verbot wegen der Überschreitung von 5000 Zuschauern zu umgehen, hatte Lindemann zwei Konzerte mit weniger Besuchern gegeben.

jk/pg (mit Bild/ntv)