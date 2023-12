Ampel-Koalition einigt sich auf Haushalt 2024

Das Bundesverfassungsgericht hat die Ampel mit seinem Haushaltsurteil kalt erwischt. Fast vier Wochen rangen die Koalitionsspitzen um eine Lösung. Am Ende war eine Nachtsitzung nötig.

Die Spitzen der Ampel-Koalition haben sich in der Nacht zu Mittwoch über den Haushalt 2024 geeinigt. Das gaben Regierungsvertreter in Berlin ohne Nennung von Details bekannt. Für den Mittag ist ein Pressestatement im Bundeskanzleramt geplant, am Nachmittag soll der Koalitionsausschuss tagen.

Damit steht fast vier Wochen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine Lösung der Haushaltskrise, die die Ampel-Regierung stark unter Druck gesetzt hat. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatten seither beraten, wie ein 17-Milliarden-Loch im Etat für das kommende Jahr gestopft werden kann, ohne Investitionen in den Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft zu gefährden. Die Karlsruher Richter hatten eine Umwidmung im Etat von 2021 für nichtig erklärt und entschieden, dass die Bundesregierung Notlagenkredite nicht für spätere Jahre zurücklegen darf.

Knackpunkt Schuldenbremse

Hauptstreitpunkt zwischen den Ampel-Parteien war die Frage, ob neben Einsparungen im Haushalt die im Grundgesetz festgelegte Schuldenbremse auch für das Jahr 2024 ausgesetzt werden soll. SPD und Grüne forderten dies, die FDP war dagegen. Zwischenzeitlich war in Regierungskreisen von einem "Nervenkrieg" die Rede. Zudem drohte Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU), die Union werde eine neue Klage vor dem Bundesverfassungsgericht prüfen, falls die Regierung nochmals eine Notlage ausrufe, um die Schuldenbremse zu umgehen.

Die Karlsruher Richter hatten eine Umwidmung im Etat von 2021 für nichtig erklärt (Archivbild) Bild: Uli Deck/dpa/picture alliance

Eigentlich wollte die Koalition den Etat noch bis Ende des Jahres beschließen. Schon in der vergangenen Woche zeichnete sich jedoch ab, dass dies nicht mehr gelingen wird. Nun könnte zumindest der Haushaltsausschuss des Bundestages seine Beratungen noch vor Weihnachten abschließen, sofern die von den Spitzenpolitikern beschlossenen Änderungen nicht zu umfangreich sind. Im Januar könnte der Bundestag dann zur Haushaltswoche zusammenkommen und den Etat verabschieden.

Bis dieser schließlich den Bundesrat passiert hat, würde eine sogenannte vorläufige Haushaltsführung gelten. Das bedeutet, es wären nur Ausgaben möglich, die nötig sind, um die Verwaltung aufrechtzuerhalten und rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen. In der Praxis kann das Finanzministerium den Ministerien jedoch bewilligen, pro Monat einen bestimmten Prozentsatz der Mittel zu nutzen, die im dann noch nicht verabschiedeten Haushaltsentwurf vorgesehen sind.

