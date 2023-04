Amnesty International: Türkische Polizei foltert Erdbebenopfer

Nach den Erdstößen Anfang Februar im Südosten der Türkei und in Nordsyrien, bei denen mehr als 55.000 Menschen starben, rollte eine Welle der Hilfsbereitsschaft an. Doch zwei Monate später haben Menschenrechtler jetzt schwere Vorwürfe gegen die türkische Polizei und die Gendarmerie erhoben.

In den betroffenen Gebieten hätten Einsatzkräfte Menschen gefoltert und anderweitig misshandelt, teilte Amnesty International (AI) am Mittwoch mit. Ein Mensch sei infolge von Misshandlung in Gewahrsam gestorben.

"Inmitten der schlimmsten Naturkatastrophe, die das Land je erlebt hat, missbraucht die türkische Polizei und Gendarmerie ihre Macht", sagte Amke Dietert, Türkei-Expertin bei Amnesty International. Türkische Behörden müssten unverzüglich Ermittlungen zu den Vorfällen einleiten.

Hohe Dunkelziffer befürchtet

Gemeinsam mit der Organisation Human Rights Watch habe man 34 Opfer befragt und Videomaterial gesichtet, hieß es von Amnesty. Die Menschenrechtler gehen aber von noch mehr Betroffenen aus. Zwölf Menschen hätten Folter oder andere Misshandlungen erlebt, zwei Personen seien von Gendarmen mit Waffen bedroht worden.

Erdbebengebiet in der Südosttürkei, hier ein Foto aus der Stadt Adiyaman

Unter den Opfern seien auch syrische Staatsbürger. "Die Angriffe deuten auf zusätzliche rassistische Motive hin", so die Menschenrechtler. Die beschuldigten Institutionen äußerten sich vorerst nicht öffentlich zu den Vorwürfen.

mak/wa (dpa, amnesty international)