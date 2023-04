Am Tisch mit Jesus

Am vierten Sonntag der Osterzeit steht noch einmal das Evangelium im Mittelpunkt, in dem zwei Jünger auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus sind. Auf diesen Weg gesellt sich Jesus zu ihnen, zunächst unerkannt. Erst als er das Brot bricht erkennen sie, mit wem sie unterwegs gewesen sind.

Pfarrer Dr. Frank Ewerszumrode hält die Predigt und hat die liturgische Leitung.

Die Cappella Montensis mit Organist Patrick Kampf und Tenorsolist Florian Kersten gestalten den Gottesdienst musikalisch mit Liedern und Gesängen aus über 1.000 Jahren Musikgeschichte.

Zur Alt-katholischen Gemeinde Essen gehören aktuell 233 Menschen in Essen, Oberhausen und Mülheim an der Ruhr. Die Friedenskirche, mitten in Essen neben der alten Synagoge, ist für ihre Ausmalung im Jugendstil in der ganzen Region berühmt.