Weniger Last für die Bergleute?

Viele unterstützen die Ambitionen des Unternehmens, sind aber auch skeptisch: Für Blaise Bubala, Vertreter der Zivilgesellschaft in der Region, "steht hinter dem Thema noch ein großes Fragezeichen". Die DR Kongo halte zwar 45 Prozent an Primera Gold, ob das Geld wirklich in die armen Gemeinden zurückfließt, in denen es an Schulen, Straßen und Krankenhäusern mangelt, sei allerdings fraglich.