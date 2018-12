Alt-katholischer Rundfunkgottesdienst am Sonntag, 30. Dezember 2018 aus der Christuskirche in Offenbach live im Deutschlandfunk ab 10.05 Uhr

‚Zwischen den Jahren‘ ist eine besondere Zeit. Zeit, zurück zu blicken und Zeit, nach vorn zu schauen. Zeit für sich selbst, mit anderen und mit Gott. Die beiden alt-katholischen Gemeinden Frankfurt und Offenbach feiern gemeinsam Gottesdienst in der Offenbacher Christuskirche und fragen nach der Zeit – wie Menschen sie erleben, heute und in den biblischen Texten. „Meine Zeit in Gottes Händen“ ist die Erfahrung, die sie weitergeben, die mit Hoffnung und Mut auf den Jahreswechsel und das neue Jahr schauen lässt. Flöte, Gitarre und Kontrabass gestalten zusammen mit der Orgel den Gottesdienst musikalisch, die Predigt halten die beiden Pfarrer Christopher Sturm und Christopher Weber im Dialog.

Das Leitmotiv der Alt-Katholischen Kirche ist das Festhalten am Glauben und an den Ordnungen der alten und einen Kirche, deren Mitte und Haupt Christus ist. Der Name „alt-katholisch“ entstand im Hinblick auf die „alte“ Lehre der ungeteilten katholischen und apostolischen Kirche - in Abgrenzung zu den neuen Dogmen des Ersten Vatikanischen Konzils z. B. über die Unfehlbarkeit des Papstes. Zwischen den Alt-Katholiken, der anglikanischen Gemeinschaft und der Evangelischen Kirche in Deutschland gibt es verbindliche ökumenische Beziehungen.