Video-Thema – Podcast ohne UT

Als erste schwarze Frau im Bundestag

Awet Tesfaiesus ist schon lange in der Kommunalpolitik aktiv. Nach einem rechtsradikalen Anschlag in ihrem Bundesland beschloss sie, zu bleiben und zu kämpfen. Nun wurde sie in den Bundestag gewählt.

Awet Tesfaiesus ist die erste schwarze Frau im deutschen Bundestag.

Lerne Deutsch mit aktuellen Videos - mit Untertiteln, Glossar und interaktiven Übungen.

WWW-Links