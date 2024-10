Schafe stärken sich in den Höhen, bevor sie zurück in die niederen Regionen in Polana Kozinowa ziehen. Für den Abtrieb brauchen die Tiere genug Energie, da sie unterwegs kaum Nahrung finden können. Weltweit gibt es um die 1000 verschiedenen Schafrassen, die alle für unterschiedliche Zwecke gezüchtet werden, wie die Lieferung von Wolle, Milch oder Fleisch.