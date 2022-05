Europa

"All unsere Tränen": Vermisste im Kosovo-Krieg

Mehr als zwanzig Jahre nach dem Kosovo-Krieg werden immer noch 1620 Menschen mehrerer Nationalitäten vermisst. Ihre Familien kämpfen darum, die Erinnerung an sie zu bewahren. Ihre Geschichten werden in der Ausstellung "All unsere Tränen" von Autoren aus Belgrad, Pristina und Skopje erzählt.