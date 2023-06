Alinas Weg - Aufwachsen als Pflegekind

Alina ist inzwischen ein Teenager; in ihrer Pflegefamilie lebt sie, seit sie ein Baby ist. Zwei Mütter zu haben, statt Mutter und Vater - das ist auch in Deutschland nicht der Regelfall, aber schon lange gesetzlich erlaubt: Seit mehr als 30 Jahren dürfen gleichgeschlechtliche Paare hierzulande Pflegekinder aufnehmen. Alina geht es gut, sie betreibt Sport und übt ehrgeizig an der Flöte. Doch trotz aller Geborgenheit, Alina hat auch den einen oder anderen unerfüllten Wunsch. Eine Reportage von Almut Röhrl.