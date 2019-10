Ali Özcan: "Ausmaß der Offensive ist gering"

Die türkischen Streitkräfte haben am Mittwoch ihre Offensive gegen kurdische Milizen in Nordsyrien begonnen. Die türkische Armee rückte mit Bodentruppen über die Grenze vor - Hunderte kamen bereits bei der Offensive ums Leben; Zehntausende sind auf der Flucht. Nihat Ali Özcan, Experte für Außen- und Sicherheitspolitik, berichtet im DW-Interview über die Rolle Washingtons und den möglichen Verlauf der Militäroperation.

DW: Was sind die Hintergründe dieser Militäroperation östlich des Euphrats?

Nihat Ali Özcan: Es wird sehr viel Lärm gemacht um diese Operation. So außergewöhnlich ist sie gar nicht. Gemessen an den Ereignissen im Nahen Osten in den letzten 20 Jahren ist das ein recht normales Ereignis. Wenn man sich die Entwicklungen im Irak, in Afghanistan oder Syrien anschaut, dann ist das Ausmaß dieser Offensive verschwindend gering. Es ist verständlich, dass in der Hitze des Gefechts dramatisiert wird - aber in den letzten 20 bis 30 Jahren erlebten wir in dieser Region noch relevantere Ereignisse.

Nihat Ali Özcan

Welche Rolle spielen die US-Amerikaner bei der Militäroffensive?

Natürlich gibt es mehrere Dimensionen, die man beachten müsste. Es gibt zunächst den militärischen Aspekt - und alle schauen darauf, weil dieser Aspekt so viel "Action" bietet. Darüber hinaus gibt es außerdem eine diplomatische und politische Dimension. Wenn Sie mich fragen, dann ist der entscheidende Aspekt der politische: Es geht hier vor allem um die türkisch-amerikanischen Beziehungen und die vielen konfusen Signale aus Washington. Man weiß nicht, ob es eine bindende Vereinbarung zwischen Trump und Erdogan gegeben hat. Wenn ja, schriftlich oder mündlich? Wenn es mündlich geschehen ist, dann muss man die politische Kultur beider Seiten berücksichtigen: Wie sehr wird der mündlichen Vereinbarung im jeweiligen Land die Treue gehalten?

Ist es realistisch, dass die türkische Armee tatsächlich, wie angekündigt, 30 bis 35 Kilometer in das syrische Territorium vorrückt?

Jede militärische Aktion verfolgt auch politische Ziele. Aber welches politische Ziel verfolgt diese Militäraktion? Das ist gerade schwer vorauszusagen. Es gab diplomatische Treffen - zudem hat Trump Erdogan nach Amerika eingeladen. Bis dahin gibt es einen Zeitraum von ungefähr einem Monat. Bis dahin wird sich zeigen, ob sich die türkischen Soldaten an die Abmachung halten: Nämlich eine Sicherheitszone von 120 Kilometern Länge und 25 bis 30 Kilometern Tiefe zu errichten. Oder werden sich die Soldaten vor Ort doch entscheiden, mehr Gebiet einzunehmen? Die Ereignisse auf dem Schlachtfeld werden das zeigen. Aber es sieht für mich danach aus, dass es in irgendeiner Form eine Einigung gegeben hat. Eine schwerwiegende Einigung, die sich ernsthaft auf die Kurdenfrage in der Türkei auswirken könnten - aber auch allgemein auf die Lage der Kurden im Nahen Osten.

Türkische Militärfahrzeuge in der Grenzstadt Ceylanpinar

Wie lange wird die Operation andauern?

Jede militärische Operation beginnt mit einem Plan und einer Absicht, aber im weiteren Verlauf ist es schwer, bei diesem Plan zu bleiben. So eine Militäroperation wird von tausenden Faktoren beeinflusst. Daher kann man nicht vorher sagen, wie lange die Operation dauert. Eines scheint für mich entscheidend: Wenn Sie die ethnischen Gruppierungen in dieser Gegend betrachten, wird man feststellen, dass 90 Prozent Araber sind. Aufgrund dieser demographischen Gegebenheit ist nicht mit einem schlagkräftigen Widerstand der YPG oder anderer kurdischer Milizen zu rechnen. Die kurdischen Kämpfer werden versuchen, die Gefechte in die Städte zu verlegen. Aber die Städte sind keine toten Räume, sie werden bewohnt und daher bieten sie der PKK oder der YPG keinen richtigen Schutz.

Könnte sich der Konflikt mit der PKK zu einem heißen Konflikt hochschaukeln?

Basierend auf ihren Erfahrungen, mit Hinblick auf ihre technischen Möglichkeiten und die dort vorherrschende Geographie werden PKK und YPG vorerst ihre Kraft nicht dafür aufwenden, die türkische Armee direkt zu attackieren. Die Taktik wird es sein, dass sie die Kampfhandlungen zeitlich verteilen. Man wird versuchen, die türkische Armee zu zermürben - eine Guerilla-Taktik, beispielsweise mit Panzerfäusten aus dem Hinterhalt oder mit Sprengstoff-Fallen.

Das Interview führte Hilal Köylü.