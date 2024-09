Alexandra Bidian

Doku-Projekte für verschiedene Sender und Formate wie Weltspiegel Doku, Arte Tracks und Deutsche Welle haben Alexandra unter anderem in den Nordirak, nach Neuseeland, Kanada und in die Schweiz geführt. Und immer wieder nach Rumänien. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf sozialen und gesellschaftlichen Themen sowie Osteuropa. Ihre Filme dreht sie meist selbst.

Alexandra wurde in Wiesbaden geboren. Sie hat beim NDR volontiert, arbeitet seit vielen Jahren journalistisch und dreht Dokus für verschiedene Sender. Vor ihrem Volontariat hat sie Fernsehjournalismus in Hannover und Publizistik, audiovisuelles Publizieren und Ethnologie in Mainz und Genua studiert. Aktuell pendelt sie zwischen Sibiu/Rumänien und Hamburg.