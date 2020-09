Alexander Zverev verliert US Open-Finale gegen Dominic Thiem

Der Kopf leer, die Beine schwer. Und doch ging Alexander Zverev direkt nach seiner bisher bittersten Niederlage seiner Karriere auf die andere Netzseite und beglückwünschte und umarmte – allen Corona-Regeln zum Trotz – Dominik Thiem: seinen Gegner, seinen Wegbegleiter, seinen Kumpel.

Mit zwei Sätzen hatte Zverev geführt, ehe Thiem seinen Rhythmus fand – die Entscheidung fiel also im fünften Durchgang. Und auch da hatte Zverev beim Stand von 5:3 gute Chancen, in seinem ersten Grand-Slam-Finale gleich den Titel zu gewinnen. Doch Thiem konterte mit Bällen auf der Linie und verwandelte schließlich seinen dritten Matchball.

Wie immer war Zverev bei der Abschlussrede voll des Lobes und des Respekts für den Konkurrenten. Doch diesmal kam Zverev nach dem Fünfsatzkrimi (6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7) über vier Stunden und einer Minute voller körperlicher und geistiger Anstrengung nicht wie sonst ein lockerer Spruch über die Lippen. Im Gegenteil, die Gefühle übermannten ihn, mehrmals musste er abbrechen.

Von Gefühlen übermannt: Alexander Zverev nach seiner Niederlage

Die tennisverrückte Familie fehlt

Erschöpfung und Enttäuschung machten sich bei dem 23-Jährigen breit, jedoch war es ein bestimmter Gedanke, der ihn zu Tränen rührte: seine Familie, die bei diesem wichtigen Moment seiner Karriere nicht dabei sein konnte. "Es sind einige wichtige Leute, die heute fehlen. Ich möchten meinen Eltern danken", sagte Zverev, ehe seine Stimme versagte.

Erstmals bei einem wichtigen Turnier ist keiner aus Zverevs tennisverrückten Familie dabei: Weder sein Vater, ein ehemaliger sowjetischer Davis-Cup-Spieler, noch seine Mutter, ihrerzeit viertbeste russische Tennisspielerin und auch nicht sein Bruder Mischa – ebenfalls Profi, aktuell 209. der Weltrangliste. Ebenso wenig mit von der Partie: Lövik, der Familienhund, der zumindest bei Turnieren in Europa immer mitreist und mit dem die Mama, wenn es spannend wird, spazieren geht. Alle mussten aufgrund der strengen Corona-Beschränkungen daheim bleiben.

"Ich bin jemand, der die ganze Zeit mit der Familie reist, ich bin immer in der Nähe meines Vaters, meiner Mutter, meines Bruders und sie sind alle nicht hier, was für mich ist, ein bisschen komisch“, meinte Zverev bereits während des Turniers. Auch sein neuer Coach, den er seit Anfang August engagiert hat, David Ferrer, war nicht nach New York gereist. Zverev wurde aushilfsweise vom Mikhail Ledovskikh gecoacht, der sonst Bruder Mischa trainiert. "Keiner meiner Trainer oder Teammitglieder möchte hierher, sie fühlten sich nicht sicher. Ich respektiere das, also habe ich sie nicht dazu gedrängt.“

Reifeprozess

Boris Becker, der 1996 als letzter Deutscher mit den Australian Open ein Grand-Slam-Turnier gewann, weiß um die Bedeutung der Familie für Alexander "Sascha" Zverev: "Bei Sascha musste ich auch ein Tränchen verdrücken. Das ist die Höchststrafe, das Finale auf diese Art und Weise zu verlieren und seine Liebsten nicht um sich haben zu können", sagte Becker gegenüber Eurosport.

Auch sein Kumpel Thiem, mit dem Zevrev früher oft trainierte und am Computer zockte, versuchte Zverev aufzumuntern: "Du wirst es auch noch schaffen und deine Eltern und deine Familie stolz machen." Für Zverev, der seit Kindesalter mit seinem Bruder und seinen Eltern im Tenniszirkus weltweit unterwegs ist, ist die Trennung von der Familie eine ganz neue Erfahrung – und möglicherweise auch eine ganz wichtige.

Siegerehrung bei den US Open 2020: Zverev (links) und Thiem

Nach einem bisher chaotischen Tennisjahr - zunächst die coronabedingte Spielpause, dann seine Teilnahme an der umstrittenen Adria-Tour, bei der sich mehrere Spieler wie Organisator Novak Djokovic nach rauschenden Partys mit dem Coronavirus infiziert hatten und einem Partyvideo trotz Selbstisolation - scheint Zverev reifer.

"Ich finde, dass er doch einige Schritte gemacht hat", meint das deutsche Tennisidol Becker. Dazu gehöre auch die Tatsache, dass Zverev die US Open "alleine, ohne sein familiäres Umfeld bestreiten muss […]. Also muss er erwachsen werden." Auch der deutsche Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann attestiert Zverev eine enorme psychische Entwicklung bei dem Turnier in New York: "Er wirkt erwachsener, er wirkt sehr ruhig und ausgeglichen. Gerade in den Matches, in denen es nicht so gut läuft, bleibt er ruhig und versucht, Lösungen zu finden", so Kohlmann gegenüber Europsport. "Ich habe das Gefühl, dass New York ihn nochmal reifer macht, weil er sich voll auf Tennis konzentrieren kann."

Vielleicht ist dies für Zverev eine wichtige Erkenntnis dieses Turniers. Dass er die Familie gar nicht unbedingt um sich herum braucht, um gutes Tennis zu spielen. Zum Trösten ist sie jedoch unabkömmlich.