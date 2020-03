Aktueller Dokumentarfilm: „Kinderraub der Nazis – Die vergessenen Opfer“

Zehntausende Kinder wurden in der Nazizeit von der SS verschleppt, die meisten stammten aus Polen. Die Nationalsozialisten brachten sie in deutschen Familien unter und verschleierten ihre Identität, um sie in die deutsche Gesellschaft im sogenannten "Dritten Reich" zu integrieren.

Illegal wurden Kinder aus Waisenhäusern in Polen verschleppt und in Extremfällen aus ihren leiblichen Familien heraus gerissen. Nach Kriegsende kehrten viele Kinder zurück in ihre Heimat, die ihnen fremd geworden war. Einige Opfer leben noch und sind bis heute traumatisiert.

Diese tragischen Geschichten sind bis heute weitgehend unbekannt. Die Autorinnen eines aktuellen Dokumentarfilms, Elisabeth Lehmann (MDR) und Monika Sieradzka (DW), haben sich auf historische Spurensuche begeben und mit vielen Betroffenen gesprochen. Zusätzlich zu ihrem Dokumentarfilm entstand auch ein Buch zum Thema, das im Herder Verlag erscheint.

"Die geraubten Kinder wurden später in Deutschland weder als Opfer anerkannt noch entschädigt. Für die traumatisierten Menschen, die ich getroffen habe, ist das eine Demütigung“, so DW-Autorin Monika Sieradzka.

„Kinderraub der Nazis – Die vergessenen Opfer“ ist ab Donnerstag, 12. März, in der ARD-Mediathek und auf dem Youtube-Kanal der DW verfügbar. Im Programm der ARD läuft die Dokumentation am 27. April und ab 28. April auf den TV-Kanälen der DW.

AUSSTRAHLUNGSZEITEN

28.04.2020 | 16:15 auf DW Deutsch‎