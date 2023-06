Aktuell: Putin dankt seinem Sicherheitsapparat für Rückhalt

Der russische Präsident Putin hat sich in einer Rede an die Nation gewandt. US-Präsident Biden bestreitet eine Verwicklung des Westens in die Revolte der Söldnergruppe Wagner in Russland. Ein Überblick.

Das Wichtigste in Kürze:

Putin dankt russischen Sicherheitskräften für Rückhalt bei der Revolte

Der russische Präsident stellt die Wagner-Söldner vor die Wahl

Biden: Der Westen hat mit dem Aufstand nichts zu tun

USA planen weitere Militärhilfen für die Ukraine

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Sicherheitskräften und der Bevölkerung nach der Zerschlagung der Revolte der Söldnergruppe Wagner für ihren Rückhalt gedankt. "Ich danke allen Soldaten, Mitarbeitern der Geheimdienste, die sich den Aufständischen in den Weg gestellt haben", sagte Putin in einer im Staatsfernsehen übertragenen Rede an die Nation. Auf seinen Befehl hin sei alles getan worden, um Blutvergießen zu verhindern. "Das hat Zeit gebraucht. (...) Der bewaffnete Aufstand wäre auch so zerschlagen worden", sagte er.

Wenn sich Söldner und reguläre Truppen beschossen hätten, wäre dies vor allem (der ukrainischen Regierung in) Kiew und dem Westen zugutegekommen, erklärte Putin. Dort habe man bereits gehofft, dass sich Russland selbst zerfleische. Doch die russische Gesellschaft habe sich als geschlossen erwiesen in ihrer Ablehnung des Aufstands. Dies hätten am Ende auch die Umstürzler erkannt und aufgegeben.

Ein Dank auch an Lukaschenko

Putin dankte auch dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko für die Vermittlung in dem Konflikt mit dem russischen Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin. Am Freitagabend war der monatelange Machtkampf zwischen Prigoschin und der russischen Militärführung eskaliert.

"Die Organisatoren des Aufstands, die das Land verraten haben, haben auch diejenigen verraten, die auf ihrer Seite waren", erklärte der russische Präsident, ohne Prigoschin namentlich zu erwähnen. Die meisten Mitglieder der Wagner-Söldnergruppe seien auch Patrioten.

Nach der Wagner-Revolte in Russland To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Putin stellt Wagner-Söldner vor die Wahl

Er werde sein Amnestieangebot halten, sagte Putin in seiner TV-Rede weiter. Diejenigen Wagner-Söldner, die nach Belarus gehen wollten, könnten dies tun. Diejenigen, die in Russland bleiben wollten, könnten einen Vertrag mit den Streitkräften schließen oder zu ihren Familien zurückkehren.

Der 70-Jährige bekräftigte, jeder Versuch, Russland zu stabilisieren, sei zum Scheitern verurteilt. "Die Solidarität der Zivilbevölkerung hat gezeigt, dass jeder Erpressungsversuch, jeder Versuch, interne Unruhen zu organisieren, zum Scheitern verurteilt ist", sagte Putin.

Nach seiner Ansprache empfing der russische Präsident Wladmimit Putin seine wichtigsten Sicherheitsbeamten, darunter auch Verteidigungsminister Sergej Schoigu (3.v.r.) Bild: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Biden bestreitet Verwicklung des Westens

US-Präsident Joe Biden hat Spekulationen über eine Verwicklung des Westens in die Revolte der Söldnergruppe Wagner in Russland zurückgewiesen. Der Westen habe mit dem Aufstand "nichts zu tun" gehabt, sagte Biden vor Journalisten im Weißen Haus in Washington. "Das war Teil eines Kampfes innerhalb des russischen Systems."

US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus Bild: Evan Vucci/AP/picture alliance

Biden sagte, er habe nach den Ereignissen vom Wochenende die wichtigsten Verbündeten der USA in einer Video-Schalte versammelt, um sicherzustellen, dass sich alle einig seien. Man habe sich darauf verständigt, dafür zu sorgen, Kremlchef Wladimir Putin keinen Vorwand zu geben, die Schuld auf den Westen oder die NATO zu schieben.

"Wir haben klargestellt, dass wir nicht involviert sind", sagte der US-Präsident. Er fügte hinzu, wichtig sei weiterhin eine enge Kooperation der westlichen Staaten mit Blick auf Russland.

Selenskyj besucht Front im Süden der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach seinem Besuch im umkämpften Bachmut auch an die Front im Süden der Ukraine gereist. Dort zeichnete er einen Offizier wegen Tapferkeit aus, wie sein Büro mitteilte.

Laut offiziellen Angaben war Selenskyj an der Grenze zwischen den Gebieten Saporischschja und Donezk unterwegs, wo die ukrainische Armee in den vergangenen Wochen mehrere Ortschaften zurückerobert hatte. Die Offensive der Ukrainer in der Region kommt Beobachtern zufolge allerdings nur langsam voran.

Präsident Wolodymyr Selenskyj (M.) lässt sich in der Saporischschja-Region die Lage erklären Bild: https://www.president.gov.ua

In seiner nächtlichen Videoansprache sagte Selenskyj, die ukrainischen Truppen machten bei ihrer Gegenoffensive an allen Abschnitten Fortschritte. Er sprach von einem "glücklichen Tag".

Neue große Militärhilfe aus Washington

Die USA planen neue Militärhilfen für die Ukraine im Wert von bis zu einer halben Milliarde Dollar. Ein Mitarbeiter der US-Regierung erklärt weiter, zu den Lieferungen sollten 30 Bradley-Schützenpanzer und 25 gepanzerte Mannschaftstransporter vom Typ Stryker gehören. Auch Luftabwehr-Systeme solle das ukrainische Militär bekommen. Damit solle die Offensive unterstützt werden. Einzelheiten würden an diesem Dienstag mitgeteilt.

se/gri (afp, dpa, rtr, ap)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.