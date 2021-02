Aktivisten fordern weiteren Druck auf Iran

"In den letzten vier Jahren ist viel passiert. Der Iran ist nicht mehr das Land, mit dem die Obama-Regierung das Atomabkommen unterzeichnet hat", sagt die Menschenrechtsanwältin Shadi Sadr im Gespräch mit der Deutschen Welle. Die 47-jährige Anwältin arbeitet als Exekutivdirektorin für die in London ansässige NGO "Justiz für den Iran" (JFI), die Menschenrechtsverletzungen im Iran dokumentiert. Sadr gehört zu den Menschenrechtsaktivisten, die gegen die Rückkehr der USA zum Atomabkommen mit dem Iran sind. Im Gegenteil: Diese Gruppe appelliert an die US-Regierung, sie solle die Sanktionen gegen den Iran nicht aufheben.

Zuerst müssten die Verantwortlichen im Iran für schwere Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft gezogen werden, lautet die Forderung. Zum Beispiel diejenigen, die die landesweiten Proteste im November 2019 blutig niederschlagen ließen. Shadi Sadr sammelt noch immer Dokumente mit Hinweisen auf die Identität der getöteten Demonstranten und die Umstände ihres Todes. Während der ersten fünf Tage der Proteste wurden laut Amnesty International mindesten 304 Demonstranten getötet, meistens durch Schüsse auf den Oberkörper oder auf den Kopf. Mindestens 23 der Getöteten waren unter 18 Jahren alt.

Schwere Kritik an Regierung Rohani

Zuvor hatte die Regierung unter dem Druck der amerikanischen Sanktionen und mitten in der Wirtschaftskrise über Nacht die Subventionen für den Benzinpreis gekürzt und damit die schwersten Unruhen der letzten 40 Jahren im Iran ausgelöst. Der gesellschaftliche Hintergrund ist dieser: Während eine kleine Schicht von wohlhabenden, gut mit der Politik vernetzten Iranern vom florierenden Schwarzmarkt im Schatten der US-Sanktionen profitiert, verarmen die mittleren und unteren Schichten der iranischen Gesellschaft.

Menschenrechtsaktivisten wie Shadi Sadr legen der Regierung von Präsident Rohani, der 2017 wiedergewählt wurde, nicht nur das unverhältnismäßige Vorgehen gegen die Proteste von 2019 zur Last. Vielmehr habe sich während seiner Amtszeit die willkürliche Unterdrückung und Verhaftung von Frauen- und Studentenaktivisten, Journalisten, Kritikern und Vertretern von ethnischen Minderheiten verschärft.

Hinzu kommt die politische Geiselnahme ausländischer Staatsangehöriger bzw. solcher mit doppelter Staatsangehörigkeit. Nicht nur US-Bürger, sondern auch solche der drei europäischen Vertragspartner des Atomabkommens sind im Iran inhaftiert. Mindestens vier Deutsche sollen in den vergangenen Monaten im Iran verhaftet worden sein. "Mit so einem Land kann man doch nicht am Verhandlungstisch sitzen", stellt Shadi Sadr fest.

Debatte über Druck von außen

"Die religiöse Herrschaft im Iran ist kurz vor dem Umkippen", heißt es in einem offenen Brief von 38 Aktivisten aus dem Iran an US-Präsident Joe Biden, der vergangenen Mittwoch veröffentlicht wurde. Sie fordern den US-Präsidenten auf, den maximalen politischen, diplomatischen und finanziellen Druck auf die Islamische Republik aufrechtzuerhalten und sich für die Verbesserung der Menschenrechtslage im Iran einzusetzen.

Der Brief hat eine kontroverse Debatte in iranischen sozialen Netzwerken ausgelöst. Vor allem Aktivisten von außerhalb des Landes bezeichnen die Unterzeichner als mutige Helden, die sich nicht einschüchtern lassen und die Wahrheit aussprechen. Unter den Brief an Biden haben namhafte Aktivisten ihre Unterschrift gesetzt, die lange Haftstrafen hinter sich haben. Andere wieder sind gegen jede Einmischung von außen im Iran. Hosein Mousavian, Generalsekretär der ältesten iranischen Partei "Nationale Front", bezeichnet den Brief als Landesverrat. "Die iranische Nation wird diesem System ein Ende setzten. Dafür brauchen wir nicht die USA"

Tatsächlich hat die Opposition es bislang nicht geschafft, sich zu organisieren, eine Alternative anzubieten und den vorhandenen Druck zu kanalisieren. Umstritten ist auch die Wahrnehmung, dass das politische System im Iran tatsächlich auf der Kippe stehe.

Iran: Trauma und Depression Psychologen schlagen Alarm Irans Gesundheitsminister warnte im Dezember 2019 vor den hohen wirtschaftlichen und sozialen Kosten psychischer Krankheiten im Iran. Der Verein der iranischen Psychologen schätzte, dass ein Viertel der Bevölkerung unter Depression leide. Das amerikanische Cato-Institut sah Iran 2019 als das drittunglücklichste Land der Welt. Inzwischen kam die Pandemie hinzu.

Iran: Trauma und Depression Mehr Krankenhausbetten benötigt "Das ganze Land ist auf Stufe Rot, nirgendwo ist man mehr sicher vor dem Coronavirus", warnte Irans stellvertretender Gesundheitsminister am 18. September. Um auf einen weiteren Anstieg der Fälle im Winter vorbereiten zu sein, versuche das Gesundheitsministerium zusätzliche 10.000 Krankenhausbetten bereitzustellen.

Iran: Trauma und Depression Leugnen und beschwichtigen Am Anfang wurde die rasche Ausbreitung des Virus verschwiegen. Trotz steigender Fallzahlen versuchte die Regierung im Juni zur "Normalität" zurückzukehren und lockerte die Beschränkungen. Präsident Hassan Rohani forderte Kritiker und Medien auf, die Gesellschaft nicht mehr "psychisch zu belasten".

Iran: Trauma und Depression Gesellschaft unter Stress Zur Bedrohung durch das Virus kommt die Angst vor steigender Arbeitslosigkeit. Zwei Millionen Arbeitsplätze wurden nach offiziellen Angaben bisher vernichtet. Der Internationale Währungsfonds (IWF) schätzt, dass die iranische Wirtschaft in diesem Jahr um sechs Prozent schrumpfen wird.

Iran: Trauma und Depression Teuerung und Mangelversorgung Der Preis für Kartoffeln hat sich vervierfacht, Tomaten sind heute 140 Prozent teurer als vor einem Jahr. Importierte Medikamente sind wegen der US-Sanktionen Mangelware.

Iran: Trauma und Depression Volkswut nach Benzinpreiserhöhung Wegen knapper Finanzen hatte die Führung in Teheran im November die Kraftstoff-Subventionen gekürzt. Landesweite Proteste waren die Folge, die brutal niedergeschlagen wurden. Laut Amnesty International wurden mehr als 300 Demonstrierende getötet und Tausende festgenommen.

Iran: Trauma und Depression Kriegsangst Am 3. Januar wurde Kassem Soleimani im Irak von einer Drohne der Amerikaner getötet. Soleimani war der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden. Angst vor dem Ausbruch eines Krieges zwischen Iran und USA lag in der Luft.

Iran: Trauma und Depression Tragischer Irrtum Am 8. Januar schoss das iranische Militär versehentlich eine ukrainische Passagiermaschine kurz nach dem Start in Teheran ab. Unter den 176 Passagieren, von denen keiner überlebte, waren auch viele Iraner.

Iran: Trauma und Depression "Unser Feind ist hier" Drei Tage lang leugnen Regierung und Militär die Verantwortung für das Unglück. Wütende Demonstranten fordern in mehreren Städten den Rücktritt führender Politiker. "Sie lügen, wenn sie sagen, unser Feind ist Amerika. Unser Feind ist hier", skandieren sie.

Iran: Trauma und Depression Angehörige fordern Genugtuung Unter den Todesopfern des Flugzeugunglücks waren 139 Iraner, viele davon Auswanderer. "Aber hätten nicht so viele Opfer auch die kanadische Staatsbürgerschaft gehabt und hätte Kanada nicht deswegen so viel Druck ausgeübt, hätten wir die Wahrheit wohl nie erfahren", vermuten viele Iraner bis heute.

Iran: Trauma und Depression Neujahrsfest fiel aus Wenige Wochen nach dem Schock des Flugzeugkatastrophe erreichte die Pandemie den Iran. Die einzige Gelegenheit, kollektive Freude zu empfinden, musste ausfallen: das iranische Neujahrsfest Nowruz. Um das Virus einzudämmen forderte die Regierung alle Bürger auf, zu Hause zu bleiben und auf soziale Kontakte zu verzichten.

Iran: Trauma und Depression Wirkungslose Solidarität Der Ringer Navid Afkari wurde am 12.September wegen eines nicht bewiesenen Mordes hingerichtet, trotz zahlreicher offener Briefe und internationaler Forderungen, das Urteil zu überprüfen. "Von einer kollektiven Trauer stolpern wir in die nächste", schreiben iranische User resigniert in sozialen Netzwerken. Autorin/Autor: Shabnam von Hein



Im Gegensatz zu seinem Vorgänger steht ein von außen erzwungener Systemwechsel im Iran nicht auf der Agenda des neuen US-Präsidenten Biden. Seine Entscheidung, den Nahostexperten Robert Malley zum Iranbeauftragten zu ernennen, zeigt, dass Biden einen neuen Kurs in der Iran-Politik einleiten will. Malley, der die vergangenen drei Jahre die Denkfabrik International Crisis Group (ICG) leitete, hatte unter Barack Obama für die USA die Verhandlungen über Irans Atomprogramm geführt, die 2015 in der Wiener Atomvereinbarung gipfelten.

Gemeinsame Strategie gesucht

Oberstes Priorität Washingtons habe die "eskalierende Nuklearkrise" mit der Islamischen Republik, sagte der neue nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am Donnerstag. Präsident Biden setze in Außenpolitik auf Diplomatie und Stärke, betonte Sullivan. Die Regierung führe bereits Gespräche mit anderen Mitgliedern des Atomabkommens, insbesondere wolle man sich um eine gemeinsame Position mit Frankreich, Großbritannien und Deutschland bemühen.

Die 66-jährige Deutsch-Iranerin Nahid Taghavi wurde im Iran verhaftet. Die Vorwürfe gegen sie sind nicht bekannt

Die drei europäischen Vertragspartner halten nach wie vor an dem Atomabkommen mit dem Iran fest. Aber vor den Menschenrechtsverletzungen im Iran dürfe die EU ihre Augen nicht verschließen, sagt der iranisch-stämmige Bundestagsabgeordnete Bijan Djir-Sarai von der FDP. "Die EU muss sich künftig deutlich mehr mit den Menschenrechten im Iran beschäftigen", schreibt Djir-Sarai auf Anfrage der Deutschen Welle. Der Obmann der FDP im Auswärtigen Ausschuss setzt dabei auf personenbezogene Sanktionen. "Nicht ein ganzes Land bestrafen, sondern die Personen bestrafen, die konkret für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind. Personenbezogene Sanktionen als Instrument könnte die Politik der Europäischen Union gegenüber der Islamischen Republik ergänzen."