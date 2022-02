DAX im Sog der Kriegsangst

Am Aktienmarkt haben viele Anleger angesichts wachsender Furcht vor einem Krieg zwischen Russland und der Ukraine die Reißleine gezogen. Dieser Prozess hatte sich schon am Freitag in den USA gezeigt. In Asien nahm die Entwicklung nun weiter seinen Lauf. Der Nikkei schloss mehr als zwei Prozentpunkte niedriger als zu Handelsbeginn. Auch der DAX rutschte weiter ab und zugleich deutlich unter die Marke von 15.000 Punkten.

Zeitweise fiel der deutsche Leitindex auf ein Tief seit Anfang Oktober, gegen Mittag verlor er noch 3,22 Prozent auf 14.928 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte sank um 3,23 Prozent auf 32.323 Punkte. Das Leitbarometer der Eurozone, der EuroStoxx 50, verbuchte einen Abschlag von rund 3,3 Prozent.

Ölpreis nahe an 100 Dollar

Im Gegenzug stieg der VDax, der die Nervosität der deutschen Anleger widerspiegelt auf ein 13-Monats-Hoch von 31,72 Punkten. Daher deckten sich Investoren mit den als sicher geltenden Bundesanleihen ein. Dies drückte die Rendite der zehnjährigen Titel auf 0,204 Prozent.

"Die Russland Krise hat die Zinswende als Nummer-Eins-Risikofaktor abgelöst", warnte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Die Angst vor weiter steigenden Energiepreisen im Fall einer militärischen Eskalation ist riesig." Die wirtschaftliche Erholung von der Corona-Pandemie könnte damit abwürgt werden.

So stieg der europäische Erdgas-Terminkontrakt um 13 Prozent auf 84,20 Euro je Megawattstunde. Russland ist ein wichtiger Lieferant dieses Energieträgers. Spekulationen auf Lieferausfälle trieben auch den Ölpreis in die Höhe. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich bis zu 1,8 Prozent und kostete mit 96,16 Dollar je Barrel (159 Liter) zeitweise so viel wie zuletzt vor siebeneinhalb Jahren. Einsetzende Gewinnmitnahmen drückten den Preis zuletzt aber auf 94,28 Dollar. "Wenn es Truppenbewegungen gibt, wird der Brent-Preis problemlos über die Marke von 100 Dollar springen", prognostizierte Analyst Edward Moya vom Brokerhaus Oanda. Die US-Regierung hatte zuletzt wiederholt gewarnt, dass eine russische Invasion in der Ukraine jederzeit möglich sei.

Russische Werte unter Druck

Aus den Depots flogen auch russische Wertpapiere. Der Moskauer Index für in Dollar notierte Aktien rutschte um bis zu 5,4 Prozent ab. Der Ausverkauf russischer Staatsanleihen trieb die Rendite der zehnjährigen Bonds auf ein Sechs-Jahres-Hoch von 10,05 Prozent. "Es ist sinnvoll, Risiken in Bezug auf Russland so weit wie möglich zu minimieren und sich nicht aktiv in russischen Werten zu engagieren, bis das Risiko eines militärischen Zusammenstoßes verschwunden ist", sagte Volkswirt Jewgeni Suworow von der CentroCreditBank.

Am Devisenmarkt zogen sich Investoren aus dem russischen Rubel und der ukrainischen Währung Hrywnja zurück. Im Gegenzug verteuerte sich der Dollar um 1,5 Prozent auf 78,29 Rubel beziehungsweise um 2,5 Prozent auf 28,749 Hrywnja.

Auch Zinsangst noch nicht gebannt

Neben der Ukraine-Krise verunsicherten auch weiter Zinserhöhungsängste die Investoren. Der anhaltende Preisdruck lasse eine Straffung der Geldpolitik weltweit wahrscheinlicher werden, prognostizierte Bruce Kasman, Chef-Volkswirt der US-Bank JPMorgan. Allerdings erwarte er trotz der hohen Inflation in den USA keine drastische Zinsanhebung durch die Notenbank Fed im März.

