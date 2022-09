Samay Hamed, Komponist, Dichter, Präsident des PEN Afghanistan

Auch Samay Hamed wird in Berlin sein. Sein Gedicht "Eine Sternenklare Nacht in Kabul" wird dort erstmals in deutscher Übersetzung vorgetragen: "In den Augen Kabuls ist eine sternenklare Nacht \ eine Dichterlesung gehalten von Mädchen und Jungen \ Und der Mond \ Ein alter Dichter \ In den Augen Kabuls \ Ist eine sternenklare Nacht ein Feuerwerk von Schüssen \ Und der Mond \ Die Mutter der Bomben"