Ajdin Kamber

Geboren wurde er in Livno/Bosnien und Herzegowina, wo er Grund- und weiterführende Schule abschloss. Seinen Master in Journalismus machte er an der Fakultät für Politikwissenschaften der Universität der bosnische Hauptstadt Sarajevo. Als Journalist ist er seit 1999 tätig.

Ajdin ist Autor mehrerer Dokumentarfilme, stellte seine Fotografien auf Ausstellungen in Sarajevo, Banja Luka und Pula/Kroatien aus. Gewinner des EU-Preises für investigativen Journalismus, des Srdjan Aleksic-Journalist Award und des Fra Ma Fu Regional Award for Humanity in Journalism.